Sopronban erős széllel visszatért a tél, videón a hózápor

16.20 -- jelentette olvasónk, Adorján Attila videót és fotót is küldött:

Korábban írtuk:

Kora reggeltől egyre nagyobb területen válik viharossá az északnyugati szél (nagyjából a Békéscsaba-Balassagyarmat vonaltól nyugatra és északkeleten). A széllökések erőssége általában 65-80 km/h között alakul (a hegyekben és Sopron környékén akár ennél is nagyobb 85-95 km/h körüli lökések is előfordulhatnak) - írja aNapközben elszórtan zápor, hózápor előfordulhat.A szél okozta káresetekhez megyénk tűzoltóit is riasztották néhányszor. Kapuvár közelében a 85-ös főútra hasadt egy nagyobb faág, veszélyeztetve a forgalmat, amit a kapuvári hivatásos tűzoltók távolítottak el. Sopronban a Tallián utcában egy fa dőlt egy másik fára, veszélyeztetve az ott húzódó távhővezetéket, később az Ipar körúton bontott meg egy tetőt a szél. A soproni tűzoltók eltávolították a fát, majd a járókelőket veszélyeztető épület burkolatot.Győrszentivánon egy művelődési házhoz riasztották a győri hivatásos tűzoltókat, ahol az épület tetejét borító bitumenzsindelyt szakította fel a viharos szél.A közel 250 négyzetméteres egybefüggő burkolatot a tűzoltók kisebb, mozgatható méretű darabokra vágták, így tudták kézi erővel eltávolítani a tetőről. Az épen maradt borítást később lécek segítségével rögzítették. A több óráig elhúzódó munkálatokat a viharos szél nehezítette.