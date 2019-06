Zöld autózás - sok a gond az elektromos töltőkkel Győrben

Felvételünkön a Dunakapu téri töltő, amely tél végétől május közepéig nem üzemelt.

Hárman a győri elektromos autósok közösségéből: Horváth Krisztina, Horváth Szabolcs és Tusori Tamás (b-j) szerint foglalkozni kell a győri problémákkal, mert e nélkül nincs kisalföldi "zöld jövő".

Arrabona pihenőhely, az M1-es mellett - itt több mint gyorsan feltölthetik az akkumulátorokat az elektromos autósok.

Nyertes pályázatok



A győri önkormányzat sajtóreferense hozzátette: a Vásárcsarnoknál épülő parkolólemeznél TOP forrásból építenek elektromos töltőket, további bővítési kapacitási lehetőséggel. A Modern Városok Program keretein belül pedig a Petz-kórháznál épülő parkolólemeznél is lesznek új töltők. "Közterületre 10 darab A típusú, normál töltőberendezésre nyertünk pályázatot kétszer 22 kW teljesítménnyel, töltőoszloponként két darab Type 2 csatlakozási lehetőséggel. A megvalósítás tervezett befejezése 2020 tavasz" - válaszolta megkeresésünkre Szentgyörgyi Anna.A győri önkormányzat sajtóreferense hozzátette: a Vásárcsarnoknál épülő parkolólemeznél TOP forrásból építenek elektromos töltőket, további bővítési kapacitási lehetőséggel. A Modern Városok Program keretein belül pedig a Petz-kórháznál épülőis lesznek új töltők.

A Berlingo digitális sebességmérője melletti műszer a "nullindikátor", mely az áram folyási irányát mutatja, kitérése az áramerősséggel arányos. Vagyis, ha a gázra lépünk, akkor az áram az akkumulátor felől a villamos gép (motorüzem) irányában folyik, s annál jobban kitér, minél nagyobb gázt adunk, vagy minél nagyobb emelkedőn haladunk. Ha motorfék üzemben haladunk, vagy fékezünk, akkor az áram folyási iránya megváltozik, a villamos gép (generátorüzem) felől folyik vissza egyenirányítás után az akkumulátorba. Mértéke a fékezőnyomatékkal arányos. Mivel Győrben gyakran fékezünk, a rendszer rengeteg energiát képes spórolni."Azért ruháztam elektromos kisteherautóba, mert sokat dolgozom a belvárosban és 3-4 éven belül képes visszahozni az árát. Amióta az elektromos kocsival járok Győrbe és a város környékén, általánosságban a következőket tapasztaltam: kevés a villámtöltő és megbízható ügyfélszolgálatra lenne szükség. A Dunakapu téri mélygarázsba és az Árpád parkolóba telepített töltők gyakran rosszak" – közölte Horváth Szabolcs."A Győr-Szol üzemelteti mindkét győri helyszínen a töltőket" – válaszolta kérdésünkre Varga Ivett. Az E.ON regionális kommunikációs munkatársa hozzátette: a kisalföldi megyeszékhelyen a Révai utcai parkolóházban lévő töltőt tartja üzemben az E.ON. "A Dunakapu mélygarázs esetében először februárban jelezték a Győr-Szol felé, hogy a töltés nem indul. Ezt a karbantartó cég felé továbbítottuk, majd megállapították: a töltőfej hibásodott meg. A közel egymillió forint értékű alkatrész cseréjét azonnal rendeltük. A javításra végül május közepén került sor" – kezdte Ozsvárt Tamás. A Győr-Szol vállalti kommunikációs csoportvezetője hozzátette: "a töltővel korábban is történtek hibák. Szakértők szerint ezek arra vezethetők vissza, hogy a Chademo típusú töltőt más, azzal nem kompatibilis autók töltésére használták, különböző, közbe iktatott átalakítókkal és adapterekkel".Az Árpád parkolóház esetében más a helyzet. A Győr-Szol szerint nyitásra az áramszolgálatató nem tudta biztosítani az igényelt teljesítményszintet és az üzembiztos működést. Ezért a töltőket nem vetették be tavaly év végén. A fejlesztést április végére valósították meg. Így Győr legfiatalabb parkolóházában május 15-től üzemel négy töltőpont. A töltőpontok nem tartalmaznak töltőfejet, így minden jármű a saját kábelét veszi igénybe. "Jelenleg a győri parkolóházakban a töltők használata esetén parkolási díjat kell fizetni. Ha megszűnik az ingyenes töltés lehetősége a jövőben, erről tájékoztatjuk az autósokat" – közölte Ozsvárt Tamás."Nincs azzal gond, ha fizetni kell a töltésért. Persze, korrekt árat szükséges szabni. Néhány magánüzemeltetésű hazai benzinkútnál rendkívül elszálltak a díjak, horrorösszegeket kérnek a töltésért" – tudtuk meg Tusori Tamástól. A győrzámolyi fiatalember szervezi a helyi elektromos autósok találkozóit Győrben. "Kezdetben főként olyan emberek vásároltak elektromos autókat, akik a környezetvédelmi szempontokat tartották szem előtt. Napjainkban sokakat inkább a kedvező lehetőségek és kedvezmények vonzanak, ők kevésbé tartják be az elektromos autósok íratlan szabályait. Például többen az ingyenes parkolási lehetőséget látják a töltőhelyeken és eszükbe sem jut, hogy más autóstársnak szüksége van a töltőpisztolyra" – hallottuk Tusori Tamástól.Egy töltés ára reális keretek között körülbelül 800 forintba kerül. 100 km alatt az elektromos autók nagyjából 600-700 forint értékű áramot fogyasztanak. Országosan ugyan ingyenesen parkolhatnak a tisztán elektromos hajtású autók tulajdonosai, ám ezt helyi rendelettel "felül" lehet írni. Győrben speciális a helyzet: ingyen vehetik igénybe a parkolókat az elektromos autósok, de ehhez engedélyt kell kérniük. Ez az eljárás más régióból érkezőknek nyilván "nem pálya", ők inkább fizetnek a parkolásért.Végezetül, nézzünk egy érvényben lévő településrendezési kormányrendelet. A 300 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterületű, napi fogyasztási cikkeket árusító üzletek esetében az újonnan létesített parkolókban 100 parkoló után 10 parkolóban kell létesíteni töltési lehetőségeket elektromos autók számára. Olyan áruházak esetében, ahol már van meglévő parkoló, két elektromos jármű-töltőhellyel kötelező ellátni 100 parkolónként a területet.Ez minden megkezdett 100 helyre vonatkozik, vagyis 105 hely esetén négy töltőhelyet szükséges biztosítani. Ennek kialakításához az áruház, valamint a település méretétől függően szabtak határidőket. Nettó 1500 négyzetméter árusítótér felett idén január 1-ig kellett (volna) a kiírt intézkedéseket megtenni. Minden túlzás nélkül írhatjuk: ez a győri áruházak többsége esetében csúszásban van. Tisztelet a kivételnek.Győrben jelenleg 13 töltőhely működik, két újabb pontot pedig most alakítanak ki. Mint Horváth Szabolcs is mondta, gondot jelent, hogy a meglévő "pisztolyok" között kevés a villámtöltő. Ez alól kivételt jelent az M1-es autópálya mellett, az Arrabona pihenőhelyen kialakított supercharger , ahol egyszerre akár négy elektromos Tesla akkumulátora tölthető. A győri töltőhálózatróltalálnak részletes információkat, globálisan pedigkereshetnek töltőket.