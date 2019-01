Jedlikes diák nyert egy országos környezetvédelmi reklámfilm pályázaton - Fotók, videó

ZöldenJobb.mp4 reklámfilm pályázat, a díjazott és legjobbnak ítélt pályázók csoportképe. Forrás: IKSZ

A beküldött környezetvédelmi reklámfilmekből kiderül, hogy a mai fiatalok már sokkal környezettudatosabbak, mint a felnőttek. Műveikben azt üzenik, hogy mindenkinek kötelessége óvni Földünket, ezért gondolkodjunk globálisan, de cselekedjünk lokálisan, amely megközelítésnek legelemibb része a szelektív hulladékgyűjtés

Baka Éva, ügyvezető igazgató, Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés. Forrás: IKSZ

A pályázatra az ország minden részéről érkeztek nevezések. A legjobb műveket egy szakmai zsűri választotta ki, melynek tagja volt dr. Makai Martina, az ITM helyettes államtitkára, Fazekas Ildikó az Önszabályozó Reklámtestület főtitkára, illetve Regős Ábel filmrendező is.

I. helyezett: Balogh Máté. Forrás: IKSZ

A pályázat keretében az ITM "Fenntarthatóság" különdíját, egy 150 ezer forint értékű drónt, a kecskeméti Református Gimnázium tanulói, Bárdkai László és Szabó Balázs nyerte, "Körforgás" című reklámfilmjükkel.

102 pályamű érkezett az ország minden részéről az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) reklámfilm pályázatára, mely az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg.A 13-19 éves fiataloknak egyperces rövidfilmekben kellett kortársaikat környezettudatos életmódra és a szelektív hulladékgyűjtésre ösztönözni.A ZöldenJobb.mp4 elnevezésű, 500 ezer forint összdíjazású kreatív reklámfilm pályázat győztesei egy professzionális stábbal újraforgathatták filmjeiket, amelyekkel január-februárban akár a tévéképernyőn is találkozhatunk.A reklámfilmek közös pontja, hogy mindegyik valamilyen különleges technikával mutatta be, a lustaság és érdektelenség teszi tönkre leginkább környezetünket. A fiatalok olyan jövőt akarnak maguknak, ahol nem szennyezett az ivóvíz, nem mérgező a levegő és az ő gyermekeiknek is egészséges élete és felnőttkora lehet.- mondja Baka Éva, az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés ügyvezető igazgatója."Talán ez az első olyan korosztály, aminek tagjai már óvodában hallottak arról, mit is lehet tenni a környezetért. Az IKSZ tevékenységei között az oktatás-nevelés is hangsúlyos, járunk például iskolákba, ahol egy-egy óra keretein belül szemléltetjük az újrahasznosítást" - nyilatkozta lapunknak az ügyvezető.A zsűri szavazatai alapján a pályázat győztese Balogh Máté lett, egy LEGO ember rémálmát bemutató, stop-motion technikával készült, egyedülállóan kreatív reklámfilm alkotással, aki 150 ezer forint értékű filmes vásárlási utalvány nyert.A második helyezett Máté Ádám, Máté Benedek, Magyar Péter és Pusztai Lőrinc közös filmje lett, amellyel az alkotók egy 100 ezer forint értékű vásárlási utalványt nyertek, a harmadik helyet pedig a kőszegi Bersek József Általános Iskola csapata szerezte meg, akik 50 ezer forint értékű vásárlási utalvánnyal térhettek haza.A közönségszavazás alapján a legjobb filmnek járó 100 ezer forint értékű filmes vásárlási utalványt Lővei Balázs nyerte.A zsűri és a közönség által a legjobbnak ítélt film és a különdíjat elnyert film készítői lehetőséget kaptak arra, hogy egy profi filmes stábbal leforgathassák kreatív ötletüket.Az elkészült környezetvédelmi videókat társadalmi célú reklámként sugároztatja január-februárban az IKSZ és az ITM, így akár a tévéképernyőn is láthatjuk őket.