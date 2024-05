Győr-Moson-Sopronban is kiemelt figyelmet fordítanak a rendőrök a közlekedési balesetek megelőzésére, ezen belül az ittas gépjárművezetőkkel kapcsolatos intézkedésekre. Az alkoholfogyasztás már kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki, amelyek nem teszik lehetővé a biztonságos járművezetést. Amennyiben ilyen állapotban ül volán mögé a vezető, a saját és mások életét is fokozott veszélynek teszi ki. Az ittas vezetés baleseti kockázata kimagasló!

A szeszes ital fogyasztásának hatására csökken az észlelőképesség, tompulnak a reflexek, így jelentősen megnő a reakcióidő. A nagyobb mértékű alkoholfogyasztás következményei pedig egyenesen beláthatatlanok.

Az ittas személy nem ura többé járművének.

Aki alkoholos állapotban vezet, amellett, hogy a saját és a többi közlekedő testi épségét kockáztatja, akár több százezer forintos bírságra és járművezetéstől való eltiltásra is számíthat.