– A hideggel már nem kell számolni, maximum a jégverés okozhat problémákat. A kártevők, kórokozók a meleg időjárás miatt sok helyen megjelentek. Nagy munkát igényelt a távoltartásuk. Rengeteg volt a moníliás betegség, az almásban pedig a lisztharmattal küzdöttünk. A seregélyek egyelőre az új riasztórendszernek köszönhetően elkerültek minket, de ebben a korai érés is közrejátszik. A cseresznyelégy még nem okozott gondot, barack- és almamollyal viszont már találkoztunk. A szilvadarázs sok helyen nagy kárt okozott, mi jól tudtunk ellene védekezni – fejtette ki a győrszentiváni gyümölcsös tulajdonosa.

– Terveink szerint mindenkinek jut gyümölcs idén, nálunk csak a Szedd magad! keretében juthatnak hazai meggyhez, cseresznyéhez, kajszihoz az érdeklődők. Ha ilyen rohamtempóban érik minden és szedik le a termést, akkor június közepével véget ér a szezon, amit később a szilva követ – tette hozzá Nagy Szabolcs.

A balfi Szedd magad! eperföldön járt Anita, aki főleg lekvárt és fagyit készít a gyümölcsből. Fotó: Máthé Daniella

A Rita fajtát, vagyis a fekete cseresznyét már leszedték, de viszik a meggyet is pálinkának a ravazdi Balogh család gyümölcsöséből. Balogh Tamás tulajdonos szerint a Szedd magad! keretében is többen érkeztek hozzájuk, mint tavaly. Idő előtt, május második hétvégéjén nyitották meg először a több mint 30 hektáros kert kapuit. A jó hír, hogy még maradt gyümölcs a fákon, így aki még nem tette, a héten is megszedheti kosarait. – A megszokottnál 10 nappal minden korábban érik, a meggy és a korai cseresznye nagy részét már leszedtük, szerencsére mindkét gyümölcsből jó a termés minősége és a hozamra sem panaszkodhatunk. Mi a magyar kajszira esküszünk, aminek még kell egy kis idő, de az Érdi bőtermőből már két hét múlva biztosan szüretelhetünk – mondta el Balogh Tamás, akinél idén kilónként 600 forintért lehetett korai cseresznyét szedni. Ez jóval olcsóbb, mint a piacokon árult 3000 forintos.