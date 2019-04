Az európai normáknak megfelelő, biztonságos erőmű épül Pakson

Az európai normáknak minden elemében megfelelő, biztonságos, versenyképes, jól üzemelő erőmű épül Pakson - jelentette ki magyar újságíróknak Kovács Pál, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár hétfőn Szocsiban, az idei Atomexpo nemzetközi fórumon.



Hangsúlyozta, a fővállalkozó Roszatom folyamatosan szállítja a létesítési engedélyek benyújtásához szükséges terveket, amelyeket honosítani kell a magyar viszonyoknak megfelelően. Ebben a folyamatban komoly munka vár a Paks II projekt cégre valamint a technológiát szállító és a kivitelezésért felelős Roszatomra.



Kovács Pál kiemelte: érdemi lépések következnek a Paks II projekt tervezésében és kivitelezésében. Emlékeztetett arra, hogy a Paks II beruházás már több jelentős engedéllyel rendelkezik, például a környezetvédelmi, illetve a telephely engedéllyel, jelenleg a létesítési engedély előkészítése folyik.



A Paks II beruházás létesítési engedélykérelem beadásához mintegy 300 ezer oldalnyi tervdokumentáció szükséges, amelyet az elkövetkező időszakban kell majd a Paks II Zrt.-nek értékelnie és összeállítani, majd az Országos Atomenergia Hivatalnak beadni. A létesítési engedélykérelem beadásának pontos dátumát az erőforrások és a dokumentáció minőségétől függően lehet majd megmondani - mondta az államtitkár.



Kovács Pál beszámolt arról is, hogy vasárnap találkozott a Roszatom vezetőivel, köztük Alekszej Lihacsovval, az orosz állami atomenergetikai konszern vezérigazgatójával, illetve Szergej Kirijenkóval, az orosz elnöki adminisztráció vezetőjének első helyettesével (a Roszatom korábbi vezérigazgatójával), akikkel a Paks II projekt előrehaladásáról tárgyaltak.



Az államtitkár elmondta, hogy a fórumon és kiállításon találkozott azoknak a nemzetközi vállalatoknak a képviselőivel is, akik a paksi kapacitás-fenntartásban szerepet játszhatnak, illetve orosz technológiát honosítanak.



A XI. Atomexpo nemzetközi fórumot április 15-16-án rendezi meg a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern. A rendezvényen 74 országból 3600 részvevő van jelen, köztük magyar szakemberek is. A rendezvényen mintegy 13 ezer négyzetméteren mutatják be az atomenergetika eredményeit.