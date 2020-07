Kóbor János: Nem tudom, lesz-e még Omega…

Kóbor János alaposan utánaolvasott a koronavírus-járványnak, több német professzor értekezését is tanulmányozta, de a tudása és az összegyűjtött információk ellenére roppant bizonytalan – írja a Ripost.

Épp Balatonlellére készült, amikor a lap megkereste, hiszen augusztus 16-án ott koncertezne az Omega, de Kóbor arra se merne nagyobb összegben fogadni, hogy az a fellépés megvalósul. Az énekes szerint, ha egy húszassal fiatalabbak lennének, nem okozna gondot, hogy akár egy teljes év kényszerpihenőre vonuljanak a vírus miatt, de mint mondja, 70 éves kor felett már mást jelent egy év szünet.

„Egzisztenciálisan megoldható lenne az Omega számára, hogy kihagyjunk egy évet, nem erről van szó. A mi esetünkben azért rosszabbak a dolgok, mert egy hatvanéves zenekarról van szó, bőven hetven év feletti tagokkal. Egy év nekünk már nem ugyanaz, mint egy fiatalabb művésznek” – nyilatkozta az énekes, aki szerint az egész világ összezavarodott a vírus hatására.

Kóbor úgy érzi, kibékült volna azzal, ha május végén tényleg vége lett volna a járványhelyzetnek, de

az, hogy a jövőbeli fellépések is bizonytalanná váltak egy esetleges második hullám miatt, aggodalommal tölti el.

„Nem tudom, lesz-e még Omega…” – jelentette ki.

Mecky szerint az ő korukban már senki sem lehet makkegészséges; aki azt mondja, hogy nem fáj semmije és nincs semmi baja, az azért lehet, mert már a föld alatt van.

„Azt el kell fogadnunk, hogy nem minden úgy megy, mint régen, fiatalon. Én ilyen szempontból nagyon szerencsés vagyok, bár már nem mernék benevezni egy száztíz méteres gátfutásra” – humorizált a legendás énekes.

Ő tartja a lelket Benkő Lászlóban

Természetesen Kóbor János is értesült arról, hogy az Omega legendás billentyűse, Benkő László nemrég újra kórházba került, ráadásul épp a 77. születésnapja előestéjén lett rosszul, bevizesedett a tüdeje. Bár van olyan hír, amiről Kóbor is csak az újságokból értesül, napi kapcsolatban van Benkővel, múlt héten találkoztak is. Elmondása szerint a billentyűs már jobb színben van, ő pedig mindent megtesz, hogy lelket öntsön belé.