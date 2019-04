Új Prince-album jelenik meg júniusban

Új Prince-albumot adnak ki júniusban olyan számokkal, amelyeket a zenész másoknak írt egykoron.



Az Originals című albumon 15 dal lesz, köztük a Nothing Compares 2 U című, amely 1990-ben Sinead O'Connor előadásában ranglistavezető volt, vagy a Kenny Rogers által előadott You're My Love. Utóbbi dalt Prince 1986-ban szerezte Joey Coco álnéven. A 15 dalból 14 korábban kiadatlan volt.



Az album kizárólag J-Z Tindal streaming-platformján lesz elérhető két héten át június 7-től - Prince ekkor lenne 61 éves. Június 21-től a Spotify és az Apple Music kínálatában is megtalálható majd.



Az album dalainak válogatásában részt vett Jay-Z és Troy Carter zenemogul, aki a Prince-hagyaték egyik kezelője.