Triplaesővel indította a magyar bajnoki döntő első mérkőzését a tartalékosan – csak magyar játékosokkal – pályára lépő Győr Miskolcon, az első 15 pontjukat a hárompontos vonal mögül szerezték a vendégek, Gyöngyösi, Dubei, Ruff-Nagy és Bach révén. Vezettek is viszonylag sokáig, majd pár perccel a harmad vége előtt átvette a vezetést a DVTK. A negyed végén mindkét csapat hibázott párat, 20-15-re vezetett a hazai csapat 10 perc játék után.

A második negyed ismét egy győri hármassal indult, Dubei dobta be jóval a vonal mögül. A meccs első győri dupláját Gyöngyösi szerezte, a második negyed harmadik percében, ekkor éppen 20-20 volt az állás. A játékrész negyedik percében időt kért Cziczás László, négypontos diósgyőri vezetésnél. Az időkérés nem jött ki jól, a Miskolc egymás után négy gyors kosarat szerzett, és 12 ponttal elhúzott (34-22). A győri vezetőedző technikait is kapott négy perccel a félidő előtt. Lelik újabb tripláján Ruff-Nagy enyhített egy picit, de sorban jöttek a hazai hármasok, a különbség pedig csak egyre nőtt. Egy perccel a nagyszünet előtt 40-30 volt az állás, s az utolsó hazai támadásból nem született pont, így szép hajrával nyolc pont volt a vendégek hátránya.

Mindkét fél 2-2 ponttal indította a második félidőt, majd Gyöngyösi dobta be a második hárompontosát, hétpontos különbségnél. Tovább folytatták a győriek jó sorozatukat, egészen addig, amíg nem lett kétpontos különbség, s amíg 44-42-nél időt nem kért Völgyi Péter. Bach igazán elemében volt, szinte minden szituációból betalált, így nem is zökkent ki a ritmusból a vendégcsapat, amely egy ponton tartotta a DVTK-t. Kicsit felkeményedett a játék mindkét oldalon, potyogtak a faultok, két perccel a negyed vége előtt 51-46 állt az eredményjelzőn, majd Lelik triplájával ismét nyolc pont lett a győri hátrány. Cziczás időt is kért, ami után Dombai egyből egy hármassal hozta közelebb Győrt. A zárójátékrészre 59-51-el fordultak a csapatok.

Viszonylag eseménytelenül telt a negyedik negyed első két perce, majd Dombai kétpontos akciója törte meg a csendet, amire Lelik triplája jött, majd egy szép akció után Garbin talált be, és máris 11 volt közte. (64-53). Ruff-Nagy és Dubei akcióival hétre zárkózott a Győr a negyed derekán. Gyöngyösi egy visszalépős triplával köszönt be, 66-59-re alakítva az állást. A fáradtság már látszott a győri lányokon, becsúsztak a hibák és a hazaiak megbüntették ezeket. A vége győri vereség lett, de ezzel a foghíjas kerettel ez több mint derék helytállás volt, és bizakodásra adhat okot a szombati hazai találkozóra.

Völgyi Péter: – Ahogy a bajnokságban megyünk előre egyre jobban jönnek elő azok a hibák, amelyek eddig nem voltak ránk jellemzőek. Nagyon fontos lesz, hogy a következő találkozón ezeket elkerüljük, okosabb dinamikusabb támadójátékra lesz szükség majd Győrben.

Cziczás László: – Kihajtottuk magunkat, küzdöttünk, voltak jó periódusaink, de végül legyőzött bennünket a Diósgyőr, teszem hozzá nem érdemtelenül. Megpróbálunk csodát tenni és legalább egy meccset megnyerni.