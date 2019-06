Tarolnak az élő korallok - amíg még tehetik

Fotó: Antal Alexa

A korallzátonyok az óceán felszínének kevesebb mint 0,1%-át teszik ki, azonban a tengeri fajok 25%-a függ tőlük. Remek táplálkozó- és szaporodóhelyet biztosítanak, ezzel hozzájárulnak a tengeri ökoszisztémák egészséges működéséhez. A korallok 50%-át azonban már elveszítettük, és ha így folytatjuk, akkor néhány évtizeden belül a kihalás szélére juthatnak"

Minden második lélegzetvételt az óceánok biztosítanak, egészségük mégis veszélyben van: a tengeri gerinces állatok populációi felére zsugorodtak, korallzátonyaink 50%-át elveszítettük, és a tengereinkben lebegő 150 millió tonna műanyag hulladék is napi szinten veszélyezteti az élővilágot, ezáltal pedig bennünket is.A WWF Magyarország és a White Rabbit közös kampánya az élő korallokért erre hívja fel a figyelmet, és tarol a nemzetközi reklámversenyeken.Ezek a hatalmas vízfelületek a Föld felszínének 70%-át teszik ki, az általunk belélegzett oxigén felét termelik és a kibocsátott szén-dioxid negyedét elnyelik. Emellett élelmiszert és megélhetést biztosítanak több mint egymilliárd ember számára.A tengerek halállománya 3 milliárd ember fehérjeforrását biztosítja, a halászat és a haltenyésztés pedig a lakosság 10-12%-a számára nyújt megélhetést. Az emberek 60%-a él a partvonalak 100 km-es körzetében. Az élőhelyek 95%-a a tengerekhez kötődik, és 2 millió fajnak adnak otthont.Ez a kimeríthetetlennek tűnő erőforrás ennek ellenére veszélyben van - mindannyiunk érdeke és felelőssége, hogy ezen változtassunk.A tengeri gerinces fajok populációi 1970 és 2012 között 49%-kal zsugorodtak. Ez az adat 1234 gerinces faj 5829 populációjának vizsgálatán alapszik. A legdrasztikusabb csökkenés az 1970-es években, egészen a '80-as évek derekáig ment végbe, amikor jelentős mértékben megindult a globális túlhalászat. Az elmúlt időszakban a trópusi és szubtrópusi területeket érintette leginkább a biológiai sokféleség pusztulása.A korallok az egészséges tengerek elengedhetetlen alkotóelemei. Globálisan hozzávetőlegesen 850 millió ember él a korallzátonyok 100 km-es közelében, és jólétüket számos módon befolyásolja mindaz, amit ezek az érzékeny élőhelyek nyújtanak.- mondta Antal Alexa, a WWF Magyarország kommunikációs vezetője.- folytatta.A korallokra a WWF Magyarország és a White Rabbit reklámügynökség közös kampánya is ráirányította a figyelmetihlette kreatív azóta tarol a reklámversenyeken. A munka olyan színvonalas elismeréseket zsebelt be az elmúlt hónapokban, mint a Wood Pencil a D&AD nemzetközi reklámversenyen, 3 bronzdíj az ADC Global megmérettetésén vagy a Communication Arts elismerése első magyar nyertesként.A Living Coral kezdeményezés eddigi sikereinek listája: Golden Award of Montreux - 1 Finalist Lürzer's Archive - Full page appearance Communication Arts - Winner (Photography Annual) One Show - 2 Shortlist New York Festivals - 3 Finalist ADC Global - 3 Bronze D&AD - Wood Pencil