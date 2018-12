Öt magyar lemez a 2018-as nemzetközi világzenei listán

Öt magyar lemez is felkerült a World Music Charts Europe (WMCE) nemzetközi világzenei toplistájának idei összesítésére. A 150-es elitben a legjobb helyezést Lakatos Mónika érte el, akinek Romanimo című, a Gryllus Kiadó gondozásában megjelent albuma a 14. lett.



A lista a havonta kiadott toplistás szavazatok alapján áll össze, amelyet minden hónap 1-jén tesznek közzé a wmce.de honlapon. A zsűriben 24 ország 48 rádiós világzenei szakembere dönt havonta pontozásos rendszerben.



A Romengo együttesből ismert Lakatos Mónika első szólólemeze hagyományos oláh cigány hallgatókat, balladákat tartalmaz; a Romanimo című anyag a WMCE idei februári listáján egészen a 4. helyig kúszott fel. A dalok többségét Lakatos Mónika édesapjától tanulta, akitől két archív felvétel is hallható az albumon. Vannak a lemezen más előadók által korábban ismertté tett cigány dalok is.



Felkerült a 2018-as WMCE-listára a délszláv tamburazenét a középpontba állító Söndörgőnek az Amsterdam Klezmer Banddel közös lemeze, a Szikra, amely a 37. helyen zárt (júliusban a 15. volt). A dzsesszrock, a breakbeat-dub, a kortárs és a retro területéről egyaránt táplálkozó Úzgin Űver Patak című CD-je (kiadó: Mana Mana), amely októberben a 7. volt, végül az 57. helyre került, Szirtes Edina Mókus Ki viszi át... című lemeze (Magneoton) a 126. lett, a Cimbaliband Balkan Projectje (Fonó) a 150. helyre került.



A 2018-as világzenei listát nyolcszáz albumból válogatták ki. Az első helyre a mali Fatoumata Diawara került Fenfo című lemezével, amely a 3eme Bureau/Wagram kiadó gondozásában jelent meg. A második a madagaszkári, marokkói és mali zenészekből álló 3MA lett, azaz Rajery, Driss El Maloumi és Ballake Sissoko közös anyaga, az Anarouz (Mad Minute Music), a harmadik helyre a brit Catrin Firch és a szenegáli Seckou Keita Soar című CD-je került (Bendigedig). Az idei évet az afrikai előadók hatalmas fölénye jellemezte a világzenében, a Top 10-ben hat helyet foglaltak el.