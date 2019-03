Lebilincselő filmsorozat indul a Béres Csepp feltalálójáról a Duna Televízión

Béres József (1920-2006) élettörténetét bemutató sorozatot tűz műsorra szombattól a Duna Televízió Cseppben az élet címmel.A szombat esténként 20 óra 30 perctől látható filmsorozat négy része mintegy tíz évet ölel fel a hatvanas évek derekától a hetvenes évek közepéig, a Béres Csepp megalkotójának drámai életszakaszára összpontosítva - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtóirodája az MTI-vel.A sorozat a kutató hatalommal vívott, megalkuvást nem tűrő harcának bemutatása mellett objektív látleletet is nyújt a hatvanas-hetvenes évek Magyarországáról.A tájékoztató idézi Gyöngyössy Bence rendezőt, aki elmondta, hogy a fordulatokban gazdag, izgalmas sorozat Béres József drámai életútját, küzdelmeit, igazságszerető személyiségét mutatja be."Úgy érzem, hogy napjainkban különösen fontos, hogy felelevenítsük elkötelezettségét és azt a morális értékrendet, melyet a kutató ránk hagyott" - mondta. Hozzátette: a film a Béres Csepp megszületésének eseményeit követve objektív látleletet is nyújt az egykori szocializmusról, az akkori társadalom egészét átható hazugságokról és intrikákról, a hatvanas-hetvenes évek Magyarországáról.Béres József szerepét Gáspár Tibor Jászai Mari-díjas színész alakítja, aki szerint a történet azért is aktuális, mert a kreatív elméknek vagy más utakat járóknak mindig is meg kell küzdeniük a hatalommal, a hivatallal vagy adott esetben a családdal. "Mindig harcolni kell az igazunkért, és így tette ezt Béres József is" - mondta a színész.Gáspár Tibor mellett a sorozat főbb szerepeiben látható Huszárik Kata, Für Anikó, Lukács Sándor, Seress Zoltán, Trokán Péter, Hatházi András, Székely B. Miklós, Bede-Fazekas Szabolcs és Trill Zsolt. A sorozat producere Kabay Barna - írták a tájékoztatóban.A sorozat részei adás után visszanézhetők aoldalon.