Iszak Eszter: legbelül még egy gyerek vagyok

Iszak Eszter

Legbelül még én is gyerek vagyok, mindig hajt a kíváncsiság, az újdonság felfedezése. Gyakran megmosolyognak a barátaim, ha rácsodálkozom a világ dolgaira, de szerintem fontos, hogy ne tűnjön el a gyermeki énünk. Maradjunk meg mindig érdeklődő nyolcévesnekmondta Iszak Eszter , aki dokumentumfilm függőnek tartja magát és a kiállításokról is nehéz elrángatni.Főleg a rejtélyek izgatnak, az inkák világa pedig tele van titkokkal, hiszen alig tudunk valamit a birodalom lakóinak mindennapjairóltette hozzá Eszter. A szépséges modell jól kijött a gyerekekkel, megtalálta a közös hangot a picikkel.Úgy vettem észre, hogy a gyerekek kedvelnek engem, talán azért is lehet ez így, mert érzik, hogy benne vagyok a játékban. És legbelül én is gyerek vagyokmondta Iszak Eszter.Az új nagykövet Az Inkák Aranya kiállítás Kalandor programját népszerűsíti a jövőben. A KLIK által támogatott kezdeményezés lényege, hogy a gyerekek a saját koruknak, tempójuknak, érdeklődésüknek megfelelően dolgozhassák fel a tárlat anyagát. A kalandozást izgalmas feladatok és interaktív, valamint audiovizuális megoldások segítik.Az Inkák Aranya kiállítás még néhány hétig megtekinthető a belvárosi KOMPLEX-ben.