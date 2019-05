Gyaloghintón vitték körbe Bangkokban a frissen megkoronázott thaiföldi királyt

Bangkoki körmeneten vett részt vasárnap X. Ráma (Maha Vadzsiralongkorn) thaiföldi király koronázásának másnapján, gyaloghintón vitték, hogy meglátogassa a főváros buddhista templomait és üdvözölje alattvalóit a háromnapos ceremónia részeként.



"Sokáig éljen a király!" - kiabálták az utcákon az emberek, akik a perzselő nap ellenére órákig várakoztak abban a reményben, hogy egy pillantást vethetnek az alkotmányos monarchia fejére, akit a thaiföldi kultúrában élő istenségként tisztelnek.



Vadzsiralongkornt aranyozott gyaloghintón vitték körbe az utcákon. A gyaloghintót tizenhat ember cipelte. A király arannyal átszőtt ruhát és katonai stílusú fekete sapkát viselt, mint amilyet az elhunyt apja is 69 évvel korábbi koronázásán.



A díszmeneten több mint 1300-an vettek részt a rendőrség, a hadsereg kötelékéből, de kormánytisztségviselők is ott voltak, soraikban a hivatalban lévő kormányfővel, Prajuth Csan-Ocsa tábornokkal, a hadsereg irányítójával. A felvonulást fanfárokkal kísérték, ágyúkból pedig díszlövéseket adtak le.



A nézelődők mind sárgába, a királyhűség színeibe öltözve követték végig a látványosságot.



A díszmenet a bangkoki Nagy Palotából indult a kora reggeli órákban egy hét kilométeres útvonalon, amely három királyi templomot érint, ahol az uralkodó az egyes imaházak fő Buddha szobrai előtt rója le kegyeletét.



A thaiföldi kormányzat szerint legkevesebb kétszázezer embert várnak a látványosság megtekintésére. A bangkoki vezetés ingyen buszokat bocsájtott a fővároson kívül élők rendelkezésére, hogy ők is végignézhessék a koronázási ceremóniát. Az ünnepség idejére ingyenessé tették a fővárosi busz- és vonatjáratokat a ceremónia helyszínére.



Hetven év óta ez volt az első koronázás. Vadzsiralongkorn 2016-ban lépett a trónra, apja, az 1946-tól hét évtizeden át uralkodó, köztiszteletnek örvendő Bhumibol Aduljadedzs (IX. Ráma) halála után. Az új király azonban akkor időt kért arra, hogy gyászolhasson, ezért csak most koronázták meg.



A háromnapos szertartásra mintegy 31 millió dollárt költenek. A szertartás egyvelege a buddhista és hindu rítusoknak: összhangban van a thaiföldi buddhista hagyományokkal, de azzal is, hogy a király Visnunak, a hinduizmusban az isteni hármasság egyik alakjának reinkarnációja.