Étteremmel állítottak emléket Ausztria egyik legnagyobb popsztárjának, Falconak Bécsben

Szobor helyett étteremmel állítanak örök emléket Ausztria egyik legnagyobb popsztárjának, Falconak Bécsben. A Schwarzenbergplatzon található lokálban Falco számai szólnak, aranylemezei díszítik a falakat, az étlapon pedig a kedvenc ételei szerepelnek.



Idén lenne 62 éves Falco, akinek a dalai – például a Rock Me Amadeus, a Jeanny vagy a Vienna Calling – egykor heteken át vezették a magyar slágerlistákat is. Az évforduló alkalmából egy bécsi vendéglátós házaspár éttermet nyitott a Schwarzenbergplatzon.



A Falco's leginkább egy étterem, bár és klub keveréke, ahol minden a híres osztrák popsztárról szól. A falakat aranylemezei, fényképei és róla szóló újságcikkek díszítik, a hangszórókból és a kivetítőkön pedig az ő számai mennek és még a híres, arannyal díszített piros uniformisa is itt lóg. Az étlapon pedig a kedvenc ételei – például bécsi szelet, almás rétes, sonkás tészta – közül válogathatnak a vendégek. Nem hiányzik a kínálatból a whisky sem, ez volt ugyanis Falco egyik kedvenc itala.



A Falco emlékétterem célja, hogy az énekes rajongóinak találkozóhelye legyen, ahol a balesetben korán elhunyt zenész szelleme hatja át a hely hangulatát.