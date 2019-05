Elveszi az Androidot a Huaweitől a Google

A Google amerikai távközlési vállalat felfüggeszti több együttműködését a kínai Huawei óriásvállalattal, utóbbi ezentúl például nem férhet hozzá az Android operációs rendszer frissítéseihez és az új verziókhoz - jelentette New Yorkból a brit hírügynökség bennfentes forrásra hivatkozva helyi idő szerint vasárnap.



Az értesülés szerint a Google ezentúl csak a nyílt forráskódú fejlesztéseit osztaná meg a céggel, és a jogosultságok elvesztése a gyakorlatban azt jelentheti, hogy a készülékekről elérhetetlenné válhat a Gmail, vagy a Play áruház alkalmazás. A korlátozás később kiterjedhet más szolgáltatásokra is.



Az amerikai cég arra hivatkozva döntött így, hogy Donald Trump elnök csütörtökön rendeletet írt alá az amerikai telekommunikációs hálózatok védelméről. A rendelet szövegezői megemlítik, hogy az Egyesült Államok külföldi ellenfelei kihasználják az amerikai távközlési technológia és szolgáltatások bizonyos fokú sérülékenységét, és ezzel összefüggésben különösen aggasztónak tartják a gazdasági és az ipari kémkedést is.



A jogszabály nem nevezi néven, de elemzők szerint egyértelmű, hogy a kínai Huawei óriásvállalatról, vagy a szintén kínai ZTE telekommunikációs cégről van szó.