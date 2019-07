Dzsepetto bőrébe bújik az Oscar-díjas színész

Karácsonyra kerül az olasz mozikba Matteo Garrone olasz filmrendező Pinokkió-feldolgozása, amelyben az Oscar-díjas Roberto Benigni játssza Dzsepettót, a fafaragó mestert, a kis fafigura alkotóját.



A Garrone filmes cége, az Archimede és a RAI Cinema által készített film első előzetesét a héten mutatták be.



"Pinokkió és a karácsony remek párosítás. Arra ösztönözném a mozikat, hogy húsvétig játsszák a Pinokkiót, ez ugyanis egy olyan film, amely jót tesz az egészségnek. Minél többször látja az ember, annál jobban lesz" - viccelődött Benigni a Riccione városában tartott bemutatón.



Garrone elmondta, a Pinokkió projektjén már évek óta dolgozik. "A film gyerekeknek szánt meseként született, de a felnőtteket is megszólítja. Olyan filmet akartam forgatni, amely mindenkinek tetszik" - mondta Garrone.



Pinokkió a gyermekirodalom egyik legismertebb alakja, a Carlo Collodi művésznéven publikáló firenzei író-újságíró, Carlo Lorenzini (1826-1890) alkotása. A történet az öreg fafaragóról, Dzsepettóról és az általa megalkotott fafiguráról, Pinokkióról szól, aki igazi ember akar lenni.



Számtalanszor filmesítették meg a történetet, az első 1911-ben készült. A Disney is dolgozik egy élőszereplős feldolgozáson, amelyben Tom Hanks amerikai színész játssza Dzsepettót.



Guillermo del Toro Oscar-díjas mexikói filmrendező az elmúlt évben szintén bejelentette, hogy animációs musicalként készít filmet a történetből.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)