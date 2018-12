Csodás alkotások láthatók idén is a Betlehemi jászolkiállításon - Fotók

A Duna Palotában látható idén a Betlehemi jászolkiállítás, amely A Magyar Kézművességért Alapítvány (AMKA) felhívására érkezett és az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó alkotásokat mutatja be január 6-ig."Az alkotók szabadsága határtalan volt, amit a felhasznált anyagok gazdagsága, valamint a műfajok sokszínűsége is alátámaszt" - mondta Bába Szilvia, a Duna Palota művészeti és operatív igazgatója a pályázatra érkezett alkotások keddi díjátadóján.A pályázatra olyan, természetes alapanyagok felhasználásával készült műveket nyújthattak be a nevezők, amelyek a betlehemi jelenetet vagy annak szereplőit ábrázolják, a betlehemezés népszokásait örökítik meg vagy az adventi-karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódnak, mint például a karácsonyfa-díszek, ünnepi terítékek, Mária-medálok, karácsonyi ajándéktárgyak.A Bibliában elmondottakhoz ragaszkodó művek mellett a betlehem mának szóló üzenetét megfogalmazó alkotásokat is vártak, amelyek készítésénél figyelembe vették azokat a problémákat, amelyek megválaszolásában a "karácsony titka" segíthet - idézte fel az AMKA pályázati felhívását Nagyné Varga Melinda, a fővárosi önkormányzat főosztályvezetője.Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) elnöke kiemelte: "az IPOSZ és az AMKA olyan hagyományt teremtett ezzel a kiállítással, amellyel egyik legrégibb és legkedvesebb nemzeti hagyományunkat ápolhatjuk, lehetőséget adva a legkiválóbb magyar kézművesek számára, hogy betlehemi témájú alkotásaikat megismerhesse a közönség".Az IPOSZ elnöke elmondta, hogy az idei felhívásra több mint 150 magyarországi és határon túli kézműves nevezte be alkotásait, és 142 alkotó mintegy 300 művét válogatta be a szakmai zsűri a 25. alkalommal megrendezett kiállítás anyagába. Hangsúlyozta, hogy figyelemre méltó a pályázók széles köre, hiszen a nevezők között voltak népi iparművészek, a Népművészet Mestere címmel kitüntetett alkotók, iparművészek, valamint diákok, nyugdíjasok, óvodai és iskolai közösségek, családok, hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő emberek is."Szimbolikus értékűnek tartom, hogy ennek a nagy múltú kiállításnak a Duna Palota ad otthont a Magyarság Házának támogatásával, hiszen a betlehemállítás és a betlehemezés az egész Kárpát-medencében a legismertebb és legelterjedtebb néphagyományok közé tartozik" - fűzte hozzá Németh László.