WKF Karate Magyar Bajnokság - Így szerepeltek a soproniak

A versenyre közel 1000 nevezés érkezett. A legjobbaknak ez kvalifikációs verseny több nemzetközi megmérettetésre is. Két soproni egyesület képviseltette magát az első napon, amikor csak a kadett, junior és felnőtt versenyzők küzdöttek.



A versenyt a Shotokan Tigrisek versenyzője Gáncs Adrienn kezdte junior kategóriában. Szépen dolgozott, de a 4 közé jutásért a későbbi győztessel szemben alulmaradt és az 5. helyet szerezte meg. Szintén 5. lett a felnőtt kategóriában is. Az egyesület vezetője Gáncs Krisztián a felnőtteknél 40+-os kata kategóriában a dobogó harmadik fokára állhatott.



Kora délután megkezdődtek a küzdelem versenyszámok is. Itt a Bushido-Viadukt SE soproni edzője és versenyzője Balla Dániel volt érdekelt. A +84 kg-osok mezőnyében a 30+-os kategóriát szép versenyzéssel nyerte meg és magyar bajnok lett. A nap zárásaként a csapat kumite számban is sikeresen szerepelt és társaival bronzérmet szerzett.