Női kézilabda NB I - az MKC-nek nem volt ellenszere a Ferencváros ellen

"Nagyon gyors játékkal és sok góllal kezdődött el a mérkőzés, ami tulajdonképpen később is jellemezte ezt a félidőt. Most kimondottan bátran kezdett a csapatunk, hiszen nyoma sem volt a hétközi ETO elleni kupa találkozó megilletődöttségének.



Az első negyedóráig tartottuk is a lépést a Ferencvárossal, hiszen kilenc gólt szereztünk a Népligetben. Ezután azonban egy magasabb sebességi fokozatba kapcsolt az FTC és elsősorban a spanyol válogatott Nerea Pena pályára lépésével, hatékonyabban támadott. Sajnos a játékrész második felében a mi előre játékunkban viszont nem volt elég erő és a pontosság is hiányzott. Így a hazai csapat, amelynek a kapujában Szemerey Zsófi remekül védett és a büntetőket is sokkal könnyebben kapta meg, fokozatosan növelte az előnyét.



A fordulás után Klujber Katrin triplájával tizenkét gólosra duzzadt a hazai csapat előnye és mi továbbra sem tudtunk a kapuba találni. Ez egy nehéz időszak volt tehát, ahol egy időkérés után, megpróbáltuk türelmes játékkal visszafogni az ellenfelünket. A visszatérő problémánk a ziccerek értékesítése azonban most sem sikerült és majdnem húsz percet kellett várni arra, hogy ismét a budapestiek hálójába találjunk. Herczeg Lili viszont bemutatott néhány bravúrt és ismét egy hetest is védett és ez most kicsit megnyugtatta a csapatunkat. 27 - 14 - es eredménnyel kezdődött el a találkozó utolsó tíz perce és érezhetően kicsit le is lassult a találkozó. Küzdött és harcolt a csapatunk és ezzel a harcmodorral egy kicsit le is fékezte tehát a Fradit. Ez azonban egy ilyen tudású csapat ellen csak arra volt elég, hogy tisztességes végeredménnyel zárult a bajnoki találkozó" - olvasható az MKC tudósításában.



FTC-Rail Cargo Hungaria - Eu-Fire Mosonmagyaróvár 30 - 16 (19 - 10)



Női NB I felnőtt bajnokság 15. forduló



Budapest, Elek Gyula Aréna, 600 néző



Jv.: Paska, Vastag



FTC: SZEMEREY - Lukács V. 2, KLUJBER 9 (5), Kovacsics 3 (1), Mészáros R., HÁFRA N. 5, Schatzl N. 4. Csere:Bíró B. (kapus), Faluvégi 1, Farkas K., PENA 2, Pásztor N. 1, Klivinyi 2, Horváth D., Márton G. 1, Háfra L. Vezetőedző: Elek Gábor



MKC: Dányi - Kovacsicz 1, Bízik B. 1, Tilinger 2 (1), Vukcevic 1, Kopecz 2, Bízik R. 2 . Csere: HERCZEG (kapus), Szarková 3, Hajtai 1, Farkas 1, HORVÁTH B., Bardi, Katona 1 (1), Tóth M. 1. Vezetőedző: Bognár Róbert



Hétméteres: 8/6, ill., 2/2

Kiállítás: 10 perc ill., 16 perc



Elek Gábor, az FTC vezetőedzője: "Tulajdonképpen hálásak lehetünk a mosonmagyaróvári csapatnak, hogy a mérkőzés elején felpaprikáztak bennünket. Azután kezdtünk el tehát kézilabdázni, miután megfelelő hőfokra jutottunk. Ekkor azonban az elmúlt hetekhez képest jobban, és ami nagyon fontos koncentráltabban játszottunk. A tizenhat kapott góllal elégedett vagyok és az első és az utolsó tíz perc enerváltabb játékát leszámítva, ezt a találkozót is jónak ítélem. Sok sikert kívánok az MKC csapatának, amely szerintem eléri a célját és megszerzi azokat a pontokat, amelyekkel biztosítja a helyét az élvonalban."



Bognár Róbert, az MKC vezetőedzője: "Gratulálok a Ferencvárosnak a győzelemhez, ami nem volt kérdés és én is nagyon sok sikert kívánok az FTC-nek minden sorozatában. Kicsit sok volt nekünk a heti szerdai találkozó az ETO ellen és utána pedig szombaton a Fradi ellen. Ennek is tudom benne azt, hogy sok alkalommal elkéstünk a védekezésben és így szabálytalankodtunk. Jól kezdtük a találkozót, de utána csináltunk egy 11 - 0 - ás sorozatot, ami a vereséghez vezetett. Szégyent nem vallottunk, de örülök annak is, hogy túl vagyunk ezeken a találkozókon és így készülhetünk a számunkra igazán fontos Egere elleni bajnokira."