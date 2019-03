NB II foci - A Gyirmót győzött, az ETO és a Mosonmagyaróvár kikapott - fotók, nyilatkozatok

(2–0)Budafok, 300 néző. V.: Nagy R.Budafok: Kovács Z. – Vég B., Khiesz, Króner, Gohér – Veszelinov, Oláh B. – Kercsó, Kulcsár K. (Vankó, 76.), Kirják (Csiszér, 70.) – Kovács D. (Pölöskey, 87.). Vezetőedző: Csizmadia Csaba.ETO: Horváth T. – Vadász, Vukaszovics, Tar, Kovács K. – Bagi, Vaskeba (Tajthy, 46.) – Szimcsó, Madarász M. (Szánthó, 61.), Andrics – Lovrencsics B. Vezetőedző: Király József.Gsz.: Kovács D. (9.), Kirják (21.), ill. Lovrencsics B. (69.).9. p: Bal oldali beadás után Kovács D. érkezett jó ütemben a kapu elé, és védőjét megelőzve közelről a hálóba lőtt. 1–0.21. p: Labdát szerzett a hazai együttes a győri térfélen, Kulcsár K. kiugratta Kercsót a jobb oldalon, aki középre adott, az érkező Kirják pedig 8 méterről a hálóba passzolta a labdát. 2–0.69. p: Szánthó nagyszerűen ívelt középre egy szabadrúgást, a megcsúsztatott labdát Lovrencsics közelről, jobbal, belsővel rúgta a hálóba. 2–1.Az ETO csak a szépítő gól után kapott lábra, ám hiába játszott fölényben az utolsó húsz percben, ez kevés volt a pontszerzéshez.Csizmadia Csaba: – Nem volt kérdés, melyik a jobb csapat ezen a mérkőzésen. Egyre jobban nő az önbizalmunk, most is megérdemelten nyertünk.Király József: – A két korai gól után nem tudtunk felpörögni. Tompán futballoztunk, nem volt elegendő a futómennyiségünk, az utolsó húsz percben mutatott játékunk pedig már kevés volt az egyenlítéshez.(1–0)Gyirmót, Alcufer Stadion, 570 néző. V.: Bogár.Gyirmót: Rusák – Villám, Lipták, Szilvási, Széles (Présinger, 76.) – Nagy P., Krebsz – Herjeczki, Strestík (Kamarás, 63.), Heffler N. (Lázár, 84.) – Szarka Á. Vezetőedző: Szepessy László.Kazincbarcika: Fila – Palmes, Heil, Fótyik, Mikló – Belényesi, Tóth L. (Kanalos, 61.), Toma (Takács P., 83.), Kiss B., Szabó L. (Ádám F., 85.) – Lukács R. Vezetőedző: Gálhidi György.Gsz.: Szarka Á. (45.).Kiállítva: Kanalos (89., szándékos könyöklés Szarkával szemben).45. p: Heffler középre tartó lövését Fila bravúrral védte, a kipattanóból Szarka 10 méterről ballal a kapu bal oldalába lőtt. 1–0.89. p: Kanalos könyökölte le egy felezővonalnál történő felugrásnál Szarka Ákost, amiért a játékvezető azonnal kiállította a vendégek középpályását.Rendkívül jó iramú, helyzetekben bővelkedő, nagy taktikai csatát hozó mérkőzésen az első játékrész végén szereztek előnyt a hazaiak, melyet a szünet után továbbra is lüktető iram közepette meg is őriztek.Szepessy László: – Az eddigiek közül az egyik legmunkásabb mérkőzésünk volt a mostani, nagy igénybevételnek voltak kitéve a fiúk. Jól felkészített ellenféllel szemben a vezető gólunk után is nyílt maradt a mérkőzés. Ismét egy derbi, ami bizonyította, hogy meg kell küzdenünk minden méterért és minden pillanatért a siker érdekében.Gálhidi György: – Szinte egyetlen helyzetből győztes gólt tudott szerezni az éllovas, ezért jár a gratuláció. A második félidőben lefutballoztuk a bajnokesélyest, hatszor álltunk a kapusukkal szemben, de sajnos egy helyzetet sem tudtunk gólra váltani.(2–1)Soroksár, 250 néző. V.: Kovács G.Soroksár: Kovács D. – Molnár R., Dvorschák, Gyömbér, Valencsik (Gárdos, 46.) – Huszák, Csernik – Orosz M. (Derekas, 64.), Lőrincz, Kundrák – Pál A. (Erdélyi L., 76.). Vezetőedző: Lipcsei Péter.Mosonmagyaróvár: Somogyi – Németh Á., Forgács A., Debreceni, Czár – Kovalovszki (Jelena, 55.) – Winkler A., Kovács Á. (Bakos B., 74.), Nagy I. (Zsirai, 55.), Bartos – Szabó V. Vezetőedző: Tóth András.Gsz.: Csernik (3., 77.), Kundrák (43., 48.), ill. Szabó V. (27.), Kovács Á. (70.).3. p: Orosz bal oldali beadását Csernik közvetlen közelről a léc alá lőtte. 1–0.27. p: Szabó V. 20 méterről bombázott a kapuba. 1–1.43. p: Egy szabadrúgás végén Dvorschák fejelte középre a labdát, melyet az érkező Kundrák először a kapusba, másodjára a kapuba lőtt. 2–1.48. p: Orosz lövését védte Somogyi, de a kipattanót Kundrák az üres kapuba helyezte. 3–1.70. p: A kapu előtti kavarodás végén Kovács Ádám gurított a hosszú sarokba. 3–2.77. p: Huszák hajszálpontos indítását Csernik vette le a tizenhatoson belül, majd egy lövőcsel után a kapuba helyezett. 4–2.Lipcsei Péter: – Megérdemelten szereztük meg a három pontot, különösen örülök a két fiatal, Csernik és Kundrák jó teljesítményének.Tóth András: – Az első és a második félidő elején is gyorsan gólt kaptunk, s ez nagyjából el is döntötte a mérkőzést. Van min dolgoznunk.Az éllovas Gyirmót FC Győr 1-0-ra legyőzte a vendég Kazincbarcikát szerdán a labdarúgó NB II 27. fordulójában. Miután a ZTE idegenben, míg a Kaposvár otthon játszott gól nélküli döntetlent, a listavezető gyirmótiak előnye jelenleg kettő, illetve négy pont közvetlen üldözőivel szemben.Az állás: 1. Gyirmót 56 pont, 2. ZTE 54, 3. Kaposvár 52.

Hétközi fordulót rendeznek szerdán a Merkantil Bank NB II-ben. A Mosonmagyaróvár Soroksáron próbál javítani, az ETO Budafokon, a Gyirmót pedig otthonában folytatná a jó menetelést.Szamosi Mihály Sporttelep, 14.30. V.: Kovács G. P.Nehéz a dolguk a Lajta-partiaknak a hétközi fordulóban."Rendkívül egységes és összeszokott Soroksárhoz utazunk. Biztosan motiváltak lesznek hazai pályán a hétvégi vereségük után. Ők a mérkőzés esélyesei, mi gyakorlatilag teher nélkül játszhatunk. Próbáltuk picit pihentetni a srácokat, frissen tartani őket, de a legideálisabb meccsritmus ez a szerda-vasárnap, ami a játékosoknak is jó" – fogalmazott az óváriak trénere, Tóth András.Budafok, 19 ó. V.: Nagy R.A Rába-partiak jó sorozatban vannak, legutóbbi négy győztes mérkőzésükön 13 gólt lőttek."Nehéz mérkőzésre számítunk. Az ellenfelünket láttam a Gyirmót elleni mérkőzésükön, látszott, hogy jó erőt képviselnek. Részünkről fontos, hogy az utóbbi hetek jó szériája után is a földön tudjunk maradni, de természetesen, mint eddig is, győzelemre fogunk játszani" – nyilatkozta Király József vezetőedző.Oldalszalag-sérülése miatt hétfőn megműtötték Jakab Dávidot, aki tavasszal már nem léphet pályára. A többi sérült közül Völgyi Dániel a hétvégére talán már bevethető lesz, a télen igazolt Kovács Alan pedig a jövő héten kezdheti a labdás edzéseket.Alcufer Stadion, 19 ó. V.: Bogár.A hétvégén a hajrában, megfordított mérkőzést követően újabb nehéznek ígérkező meccset játszik hazai pályán a Gyirmót."Készen állunk az előttünk álló feladatra, az őszi szezonban is jól jöttünk ki a szerda-vasárnap ritmusból. A Gyirmót elsősége motivációt jelent minden ellenfelünknek. Megint az lesz a kulcskérdés, hogy mikor tudunk gólt szerezni" – mondta a kék-sárgák edzője, Szepessy László.