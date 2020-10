Teljesen szabályos volt az érvénytelenített gól a vasárnapi ETO meccsen

Viharosan fejeződött be vasárnap este az ETO–Szentlőrinc NB II-es mérkőzés. A hazaiak a meccs utolsó percében elért gólját a bíró érvénytelenítette. Dubraviczky Attila volt FIFA-játékvezető szerint helytelenül tette.

Gól az, amit a bíró megad – tartja az örökbecsű mondás és ennek igazságtartalmát vitatni sem lehet. Azt viszont már érdemes boncolgatni, ha egy sokak által szabályosnak tűnő gólt nem ad meg a játékvezető.

Ez történt vasárnap este a WKW ETO FC Győr–Szentlőrinc NB II-es mérkőzés hosszabbításának utolsó percében is. A vendégek kapusa, Slakta Balázs a tizenhatos vonalától kézből végezte el a kirúgást. Az előtte nagyjából másfél méterre mozduló Farkas Balázs testének lőtte a labdát, ami aztán a hálóba pattogott. Ezzel lett volna 1–1 a mérkőzés állása és valószínű, a végeredménye.

A győri játékosok fantasztikus gólörömbe kezdtek, de az asszisztens felemelt zászlajával jelezte, hogy szerinte Farkas szabálytalankodott. Barna Gábor játékvezető ennek értelmében érvénytelenítette az ETO találatát.

Ezután heves reklamálás kezdődött az oldalvonal mellett, aminek következtében a győriek egyik edzője, Stark Péter piros lapot kapott. A mérkőzés 0–1-es hazai vereséggel ért véget.

Megkérdeztük tegnap Dubraviczky Attila volt FIFA-játékvezetőt, ilyen esetekre mit ír elő a szabálykönyv.

„Nagyon sokszor megnéztem a videófelvételt lassítva és kikockázva is, és ezek alapján nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy teljesen szabályos góltól fosztották meg az ETO-t. A szabály szerint a kapusnak régóta nem jár kiemelt védelem már az ötösön belül sem. Kapuszavarásról egyébként akkor beszélhetünk, ha az ellenfél játékosai közül valaki akadályozza őt a labda megjátszásában, például üldözi, ijesztegeti. Ilyen itt nem történt. Esetünkben közvetlen szabadrúgással folytatódott a játék, pedig ha szabálytalanság történik, akkor közvetett szabadrúgást kell ítélni a vétkes futballista ellen. Kulman Tamás asszisztens nem tudom mire gondolhatott, amikor felemelte a zászlaját, hiszen Farkas mozdulata nem ütközött a szabályokba” – fogalmazott Dubraviczky Attila.

Szegény embert az ág is húzza – írhatnánk, hiszen az ETO-nak ezt megelőző győri bajnokiján is egyértelmű játékvezetői tévedéseket kellett elszenvednie.

Akkor Priskin Tamás esetében két – a szakértőnk által egyértelműnek minősített – tizenegyest nem kapott meg a zöld-fehér csapat Ducsai József játékvezetőtől. A győri csapatkapitánynál az utóbbi esetnél elszakadt a cérna és megsértette a bírót, amiért súlyos büntetést, 4 mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

Ha már a mondásokkal keztük ezt az írást, akkor fejezzük is be azzal. Az ETO-nál most egy másik mondás igazságában reménykedhetnek: a bírói tévedések hosszú távon kiegyenlítik egymást.