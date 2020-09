Női kézilabda BL – Brest Bretagne-Audi ETO online közvetítés vasárnap 16 óra

Vasárnap 16 órakor a női Bajnokok Ligájában az Audi-ETO a francia Brest Bretagne otthonában lép pályára.

Előzetes – A győriek eddig egy döntetlennel és egy győzelemmel állnak, a franciák viszont mindkét meccsüket megnyerték.

Danyi Gábor, az Audi-ETO vezetőedzője szerint a rivális a mezőny talán legjobb formában lévő csapata, így nehéz összecsapásra számít, noha saját együttesére lehet panasza, hiszen szerdán az NB I rangadóján a vártnál könnyebben verte a Siófokot a Balaton partján.

„Természetesen nagyon örültünk a sikernek, de ez már elmúlt, készülünk az újabb erőfelmérőre. Tavaly is találkoztunk a BL-ben a Bresttel, Győrben döntetlenre végeztünk, idegenben nagy küzdelemben egy góllal nyertünk. Most is hasonlóan küzdelmes, végig nyílt összecsapásra számítok, nem kizárt, hogy megint csak a végjátékban dől el a két pont sorsa. Természetesen mi azért megyünk, hogy győzzünk, de hangsúlyozom, ez nem lesz egy egyszerű feladat. A csapat azonban már rengeteg nagy csatát megvívott sikerrel, így nem hinném, hogy bárkitől is félnünk kellene” – fogalmazott Danyi Gábor.

Az Audi-ETO egyébként egy ellenfelet már „legyőzött”: szerencsére mindenkinek negatív lett a koronavírustesztje, viszont Laura Glauser nem tarthatott a csapattal, mert mint arról már beszámoltunk, egy kisebb sérülést szenvedett az egyik edzésen, ezért két-három hetet kénytelen kihagyni. Rajta kívül Puhalák Szidónia nem állhat még a győriek rendelkezésére.

Koronavírusos fronton nem minden csapat áll ilyen jól, mint a győriek, a megbetegedések miatt ezen a hétvégén három mérkőzés biztosan elmarad a női BL csoportkörének harmadik fordulójában. A Ferencváros nem tud pályára lépni szombaton Érden a francia Metz HB ellen, mert a magyar csapat játékosai között már tíz fertőzött van. Az európai szövetség (EHF) csütörtöki bejelentése szerint a szlovén Krim Mercator Ljubljana teljes kerete és szakmai stábja karanténba került, miután a küldöttség hazatért Oroszországból, így nem tud kiállni a dán Esbjerg ellen szombaton. A román CSM Bucuresti és az orosz Rosztov-Don vasárnapi találkozóját is elhalasztották, mert az orosz csapat is karanténban van.