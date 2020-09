Női kézilabda – A mosonmagyaróvári siker hátterében

Kellermann Dóra edzésmunkája, fegyelme, hite és alázata is ott van a Motherson-Mosonmagyaróvár mostani győzelmeinek háttérében.

A Vác elleni győzelem után nem egy a mérkőzésen kimagasló teljesítményt nyújtó MKC játékossal készült interjú. Választék pedig lenne, hiszen Herczeg Lili ismét remekelt a kapuban, Tilinger Tamara győztes gólt dobott, Simona Szarková átmentette az MTK elleni formáját, Tóth Eszter a csapat vezére volt, és tulajdonképpen fel lehetne sorolni az egész csapatot.

Kellermann Dóra: – Nagyon szeretnék játszani, ott lenni a pályán, de tisztában vagyok vele, hogy nekünk fiataloknak most nehezebb a csapatba kerülnünk – mondta egy nagy sóhaj kíséretében. – Beszéltünk is erről a szakmai stábbal, azt pedig látjuk, hogy a meghatározó kézilabdázóink kiválóan teljesítenek, hozzák a bravúros eredményeket. Tapasztalt, remek játékosok érkeztek a nyáron a csapathoz, akiktől mi valóban sokat tudunk tanulni. Segítenek is minket, sőt biztatnak, ha látják, hogy kicsit bizonytalanabbak, tanácstalanabbak vagyunk. Az én posztomon ráadásul többen is vannak, így nem tehetek mást, mint hogy szorgalmasan, keményen készülök és remélem, hogy ebben a sűrű programban lehetőséget kapok majd a játékra.

– Nagyon sportszerűen, lojálisan nyilatkoztál erről a helyzetről, ami azt bizonyítja, hogy tudod kezelni ezt a helyzetet.

– Azt nem mondom, hogy türelmesen várok, mert az nem lenne igaz. Viszont érzem, hogy a csapat része vagyok, határozottan fejlődök ebben a közegben, ilyen társak mellett. Nem gondolom tehát, hogy egy jobb helyen lennék egy olyan egyesületben, ahol vélhetően többet játszanék, de közel sem ezen a színvonalon. Voltam hasonló helyzetben a korosztályos válogatottban is, tehát valóban helyre tudom rakni ezt magamban. Belenyugodni viszont semmiképpen sem fogok, ha eljön az én időm, beszállhatok a játékba, akkor élni fogok a lehetőséggel!

– Minek tulajdonítod a Motherson-Mosonmagyaróvár remek bajnoki rajtját, a lassan már legendás egy gólos győzelmeket?

– Elsősorban a nyáron elvégzett nagyon átgondolt, következetes és kemény két hónapos alapozó munkának. Napi kétszer edzettünk, két órát, ami nyilvánvalóan megadta a fizikai alapokat, és ezekhez nagyon jó felkészülési találkozók párosultak. Így most tarthatunk néha játékosabb foglalkozásokat, nagyon figyelve a frissítésre, a sérülések elkerülésére. A vezetők, a Gyurka-Stranigg edzőpáros felkészültsége sokat segít nekünk, de ahogyan említettem a játékos keretünk is megerősödött, hiszen látható, hogy mindig van valaki, aki a győzelemhez tudja segíteni a csapatot. Igazi közösséget alkotunk tehát, amihez én örömmel tartozom.

„Megismerve Kellermann Dóra gondolatait, őszintén remélem világossá vált, hogy miért is készült el ez az írás. Ilyen most a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club háttere, ezek gondolatok vezérlik a mindennapokat, így jutunk el a sikerekig” – fogalmazott az interjú végén a cikk szerzője, Rokob Péter.