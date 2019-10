Női kézi BL – A Győri Audi ETO 25 góllal nyert Csehországban

A mérkőzés legeredményesebb játékosa Stine Oftedal volt tíz góllal, Eduarda Amorim és Anne Mette Hansen hét találatig jutott.

A címvédő Győri Audi ETO KC 25 góllal győzött az újonc cseh DHK Baník Most vendégeként vasárnap a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.

Eredmény, Női BL, csoportkör, 2. forduló, D csoport: DHK Baník Most (cseh)-Győri Audi ETO KC 21-46 (13-23)

Sejteni lehetett, hogy az újonc, amely a selejtező megnyerésével jutott a BL főtáblájára, nem lesz azonos súlycsoportban a címvédővel, és ez hamar bizonyosodott is. A győriek lendületes, pontos játékkal kezdtek, a hazaiak a mérkőzés negyedénél már tízgólos hátrányban voltak (3-13). A folytatásban Stine Oftedal vezérletével tovább nőtt a különbség, amelyet a Baník Most a szünet előtt csökkenteni tudott. A második félidőt az ETO – Eduarda Amorim irányításával – 7-0-s sorozattal kezdte, majd egy újabb 7-2-es szériával már húsz góllal elhúzott. A hajrában a korábbinál is nagyobb volt a rohanás a pályán és több a hiba, de ebből is a vendégek jöttek ki jobban, akik a vártnál is nagyobb különbséggel győztek.

A mérkőzés legeredményesebb játékosa Stine Oftedal volt tíz góllal, Eduarda Amorim és Anne Mette Hansen hét találatig jutott. A győriek jövő szombaton a szlovén Krim Mercator Ljubljana otthonában szerepelnek, a Ferencváros pedig ugyanazon a napon a horvát Podravka Koprivnica csapatát fogadja Érden. további eredmény: IK Sävehof (svéd)-Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 21-25 (10-13) Az állás: 1. Győr 4 pont, 2. Krim Mercator Ljubljana 2 (54-52), 3. DHK Baník Most 2 (52-75), 4. IK Sävehof 0