NB II foci: „Nagy a baj, sok a gond” – mondta a Gyirmót cégvezetője

Az MLSZ NB I-es bizottságának elnöke, Róka Géza hétfőn nyilatkozott arról, hogy egyre kevesebb esélyt lát a bajnokság és a kupa befejezésére, s hogy a lehető legjobban fel kell készülni a hasonló váratlan események megoldására. Megkérdeztük Margitai Zoltánt, az NB II-es bizottság elnökét, a Gyirmót cégvezetőjét, hogy szerinte befejezhetik-e a csapatok a másodosztály küzdelmeit, s hogy milyen problémákat okozhat az aktuális helyzet.

„Jelenleg az MLSZ állásfoglalását várjuk, nekünk nyilván az ő döntésüknek megfelelően kell majd cselekednünk. Azt már korábban elmondtam, hogy nem lesz könnyű dolguk, mert bármilyen döntést hoznak, az valakinek nem fog tetszeni. A magánvéleményem az, hogy már csak a fair play szelleme miatt is jobb lenne a pályán befejezni a bajnokságot, de erre a jelenlegi információk alapján nem sok esélyt látok” – kezdte Margitai Zoltán, aki szerint az NB II-ben egyszerűbb lenne folytatni, mint az OTP Bank Ligában.

„Nekünk a másodosztályban könnyebb a helyzetünk, mint az NB I-es csapatoknak, mert nincs nevezési kötelezettségünk a nemzetközi kupákba. Nekik ez az, ami leginkább időhiányt okoz, hogy nyáron el kell kezdeniük a jövő évi selejtezőket. Mi ráérnénk befejezni a bajnokságot, majd akár két-három hét pihenőt követően elkezdhetnénk a felkészülést a következő idényre. Ettől függetlenül meg kell határozni egy végső időpontot, aminél tovább nem lehet elmenni. Ez úgy történik majd, hogy az UEFA meghatározza a jövő évre tolt Európa-bajnokság menetrendjét, abból visszaszámítják, hogy előtte mennyi pihenő kell a játékosoknak és mikor kell lezárni a következő bajnokságot. Innen már a versenynapok számával meg lehet határozni, hogy mikor szükséges elkezdeni a következő idényt és ezt megelőzően meddig kell végezni a mostani tavaszi szezonnal. Ennek függvényében lehet majd eldönteni, hogy be lehet-e fejezni ezt a bajnokságot vagy sem” – folytatta az elnök.

„Nincs folyamatos egyeztetés, de a kollégák nyilván hívogatnak. Abban maradtam az MLSZ vezetésével, hogy feleslegesen nem kérdezgetjük őket naponta, mert jelen pillanatban az UEFA és az MLSZ sem tudja, hogy mit mondjon. Várjuk a nemzetközi szövetség álláspontját, ami pedig nyilván a járványügyi szakemberektől is függ. A mai adatokat látva sajnos még befelé haladunk a bajba, így azt gondolom, hogy tavasszal már nem fogunk tudni meccset játszani.”

Margitai Zoltán szerint pénzügyileg a másodosztályban is nagy a baj.

„Minden csapatnál más a fizetéscsökkentés mértéke, ebben nincs általános állásfoglalásunk, mert ez attól függ, hogy ki miből gazdálkodik és kinek mennyire tőkeerős a tulajdonosa. Van, akinek azon kívül, hogy megmenti a focicsapatot, több ezer alkalmazottat kell megmentenie. Megint másik »lehúzta a rolót«, mert a közétkeztetésben dolgozott és egyik napról a másikra közölték vele, hogy nem kell a több ezer adag ételt megfőznie. Egyik tulajdonosnak hiába vannak szállodái, mert azokat be kellett zárnia és most több száz alkalmazottat kell megmentenie. Az, hogy valaki önszántából futballcsapatot működtet, nagyon szép és jó, de most sokkal fontosabb ezeknek az embereknek, hogy a saját vállalkozásaikat és alkalmazottaikat megmentsék, míg újraindul az élet. Nyilván vannak csapatok, akik más pénzből működnek, ők könnyebben tudnak reagálni a helyzetre. Általánosságban azt tudom mondani, hogy nagy a baj, mert hatalmas összegektől esnek el a csapatok több forrásból is, amiket később nem lehet pótolni, mert egyszerűen nincs rá mód.”

Az elnök szerint nem lehet előre felkészülni az ilyen eseményekre, de nem is kell.

„Bízzunk benne, hogy ez egy olyan ad hoc eset, ami először és utoljára fordult elő. Több tíz év alatt nem kellett bajnokságot beszüntetni, most azonban adott egy helyzet, amit meg kell oldani. Egy jó sportszakember, ha tudja, hogy mennyi ideje van és mennyi csapattal kell lebonyolítania a bajnokságot, akkor mindent meg tud oldani és nem lehetnek szervezési gondok. Ehhez elsősorban információ kell, de jelenleg semmit nem tudunk. Én nem is gyártanék forgatókönyveket, mert az élet úgyis hozza majd magától a megoldást, de ettől függetlenül rengeteg lehetőség jöhet számításba” – nyilatkozta Margitai Zoltán.