Kisorsolták a férfi és női BL-csoportokat

A férfiaknál a Telekom Veszprém, míg a nőknél a Ferencváros került nehezebb csoportba a kézilabda Bajnokok Ligájában.

A sorozat szerdai, bécsi sorsolásán a Veszprém mellé sorolták be a német Kielt és a spanyol Barcelonát is, ezzel a 2019/20-as idény decemberre halasztott négyes döntőjének résztvevői közül három együttes is a B jelű nyolcasba kapott besorolást.

Nagy László, a veszprémiek sportigazgatója az M1 aktuális csatornának azt mondta, akárcsak tavaly vagy tavalyelőtt, most is nehéz csoportba kerültek.

„Én azt gondolom, hogy a nézők nem fognak unatkozni, rengeteg jó meccset és jó ellenfelet fognak látni. Reméljük, hogy fel tudjuk majd venni a versenyt és az élboly elején tudunk maradni.”

Szerinte nem érdemes azzal foglalkozni, hogy melyik csoport az erősebb, mert – mint azt kiemelte – „mindenkinek nagyon komoly teljesítményt kell ahhoz nyújtania, hogy ott legyen a csoport élmezőnyében”.

A MOL-Pick Szegednek a címvédő északmacedón Vardarral, a német Flensburggal és a francia Paris Saint-Germainnel kell majd megküzdenie az első két hely valamelyikéért.

A szegediek honlapján Szűcs Ernő Péter elnök úgy fogalmazott, a jelenlegi átalakított rendszerben már nincs könnyű ellenfél, a célok azonban nem változtak: elindulnak a BL-ben, hogy megvalósítsák az álmaikat.

„Klubunk többször megmutatta, hogy felveszi a versenyt Európa élcsapataival. Kemény küzdelem lesz, de olyan a keretünk, amely képes a feladatok megoldására”

– jelentette ki az elnök.

Az európai szövetség közlése szerint amennyiben a koronavírus-járvány nem szól közbe, a férfiaknál szeptember 16-17-én rendezik a csoportkör első fordulóját. A következő idénytől szerdán és csütörtökön játsszák a mérkőzéseket 19 és 21 órától.

Megváltozott a résztvevők száma és a lebonyolítás is:

az elmúlt évekkel ellentétben 28 helyett 16 csapat lesz érdekelt a BL-ben,

őket két nyolcas csoportba sorsolták, azonos nemzetbeliek nem kerülhettek össze. Tizennégy fordulót követően a nyolcasok első és második helyezettjei automatikusan a negyeddöntőbe jutnak, a 3-6. helyezettek oda-visszavágós alapon döntik el, ki jut még a legjobb nyolc közé, míg a tabella utolsó két-két együttese búcsúzik.

A csoportkör március 4-én fejeződik be, a rájátszás mérkőzéseit március végén és április elején rendezik meg, míg a negyeddöntőket május közepén. A kölni négyes döntő június 12-13-án lesz Kölnben.

Női mezőny

A nőknél a Ferencváros került a nehezebb nyolcasba, ugyanis az előző négyes döntő négy csapatából hármat, a francia Metzet, az orosz Rosztovot és a norvég Kristiansandot is Elek Gábor együttese mellé sorsolták.

„Kísért a múlt – mondta az FTC kézilabda közösségi oldalán Elek Gábor. ”A Ljubljanát leszámítva a csoportunkban lévő valamennyi csapattal megmérkőztünk az elmúlt szezonban. Az biztos, hogy a Rosztov továbbra is hihetetlenül erős lesz, a Vipers tovább erősödött, láttuk, hogy az Esbjerg is kiváló csapat, illetve nem tudhatjuk biztosan, hogy a Metz és a Bucuresti végül milyen kerettel vág neki a szezonnak. A cél, hogy továbbjussunk a csoportból, de nem kétség, hogy kőkemény meccseket kell ehhez megvívnunk„ – fogalmazott a ferencvárosi tréner.

A címvédő Győri Audi ETO KC-ra két, papíron nehéz ellenfél, a román Valcea és a montenegrói Podgorica vár.

Danyi Gábor, a győriek vezetőedzője azzal kezdte reagálását az M1-nek, hogy mindig elfogadja, amit kapnak, mivel nincs ráhatása a sorsolásra, amelynél a legnagyobb faktor a szerencse.

”Nyilván a másik csoport picit erősebbnek tűnik, de én óva intenék mindenkit attól, hogy a mi csoportunkban a csapatokat lebecsülje.

El kell azt felejteni, ami tavaly, tavalyelőtt volt, hogy nagy arányú győzelmek jönnek.

Az első körben már ki-ki mérkőzésekre számítok nagyon erős ellenfelek ellen. És nemcsak idegenben, hanem hazai pályán is nagyon komoly mérkőzéseink lesznek„ – vélekedett.

A női mezőnynél a létszám változatlan, továbbra is 16 csapat szerepel a BL-ben,

de a lebonyolítás változott, és a következő évadtól a férfiakéval megegyező lesz. A csoportkör szeptember közepén kezdődik – továbbra is hétvégi játéknapokkal -, a rájátszás meccseire márciusban és áprilisban kerül sor, a budapesti négyes döntőt pedig – amely idén elmaradt – május 29-30-án tartják.

A Bajnokok Ligája csoportbeosztása: férfiak:

A csoport: Vardar Szkopje (északmacedón), Paris Saint-Germain (francia), PGE Vive Kielce (lengyel), Porto (portugál), MOL-Pick Szeged, HC Meskov Breszt (fehérorosz), Elverum (norvég), SG Flensburg-Handewitt (német)

B csoport: Barcelona (spanyol), Telekom Veszprém, THW Kiel (német), Aalborg (dán), HC Nantes (francia), HC Motor Zaporizzsja (ukrán), RK Celje (szlovén), HC PPD Zagreb (horvát) nők:

A csoport: Metz (francia), Rosztov-Don (orosz), Vipers Kristiansand (norvég), Esbjerg (dán), FTC-Rail Cargo Hungaria, CSM Bucuresti (román), Bietigheim (német), Krim Ljubljana (szlovén)

B csoport: SCM Raminu Valcea (román), Győri Audi ETO KC, Buducsnoszt Podgorica (montenegrói), Borussia Dortmund (német), CSZKA Moszkva (orosz), Brest Bretagne (francia), Odense (dán), HC Podravka Vegeta (horvát)

Borítókép: Lékai Máté (b2), a Telekom Veszprém, valamint Pavel Horak (b), Steffen Weinhold (j2) és Niclas Ekberg, a THW Kiel játékosa a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében, a B csoport tizenkettedik fordulójában játszott mérkőzésen Kielben 2020. február 12-én.