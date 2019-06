Emléktorna Dénesfán Sipőcz Tamás tiszteletére

Megemlékezés

Döbbenetes tragédia árnyékolta be tavaly novemberben a Csorna-Lébény megyei első osztályú bajnoki mérkőzést, melynek 60. percében Sipőcz Tamás, a hazaiak 28 éves játékosa rosszul lett, majd a pályán összeesett. A futballistát a kiérkező mentők előbb sikeresen újraélesztették, ám később az oldalvonal mellett a mentőautóban elhunyt.A mindig mosolygós fiatalember tavaly nyáron igazolt Csornára.„Rendkívül szerény, halk szavú ember volt. Mindenki tisztelte, szerette őt a csapattársak közül. Nagyon örült, hogy újra magasabb osztályban is próbára teheti a tudását" – nyilatkozta róla a tragédia után a csornai klub elnöke, Családi János.A játékos a répcelaki együttesben nevelkedett és már 18 évesen bemutatkozhatott az NB III-ban. Munkahelye miatt aztán 2013-ban a megyei II. osztályú Répcementi csapatába igazolt, ahol öt szezont töltött, s három bajnoki címet ünnepelhetett.„Igazi közösségi ember volt, aki mindent megtett a csapatáért, a játékostársakért. Azaz a mezért, amit viselt. Sokat voltunk együtt, sokat beszélgettünk annak idején, de nemcsak én szerettem meg őt, hanem mindenki. Szerény, szorgalmas, a rá bízott feladatokat legjobb tudása szerint ellátó ember volt" – mondta róla Takács Lajos a dénesfai klub első embere.„Tamás családalapításra készült, párjával már tervezték az esküvőt, ami pont ezen a hétvégén lett volna. A menyasszonya ezért is akarta, hogy most rendezzük meg azt az emléktornát – árulja el Takács Lajos. – Korábbi csapatait hívtuk meg, de a játékosokon, a klubok vezetőin kívül még nagyon sokan eljöttek Dénesfára. Bár az apropó nagyon szomorú volt, a torna hangulata, hogy együtt emlékezhetünk az egykori társra, különös és rendkívül felemelő volt" – tette hozzá az elnök, aki azt is elárulta, szeretnének a tornával hagyományt teremteni.