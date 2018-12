Eb-selejtező - Rossi: Horvátország kiemelkedik a csoportunkból

"Horvátország kiemelkedik a csoportunkból, a többi csapat ellen leginkább rajtunk múlik, hogy milyen eredményt érünk el" - hangsúlyozta az olasz szakvezető a magyar szövetség (MLSZ) honlapjának a vasárnapi, dublini sorsolást követően, melyen negyedik kalapos együttese a horvátok mellett Wales, Szlovákia és Azerbajdzsán nemzeti csapatát kapta ellenfélnek az E csoportban.



"A horvátokat nem kell bemutatni senkinek, a vb-ezüstérmes csapat teljesen más szintet képvisel, mint a csoport többi együttese. Wales esetében nagy szerencsénk, hogy Ryan Giggs nem fog játszani, hiszen már szövetségi kapitány. De a viccet félretéve, azt gondolom, hogy a csoport második helyéért velük és Szlovákiával leszünk majd harcban" - fogalmazott. Hozzátette: a szlovákokkal egészen biztosan nagyon izgalmas mérkőzéseket fog játszani otthon és idegenben is a magyar válogatott.



"Emellett Azerbajdzsánt sem szabad alábecsülnünk, bár az is igaz, hogy ha felkészülten, fejben is tisztán lépünk pályára ellenük, akkor könnyebb dolgunk lehet ellenük, mint a többiek ellen" - vélekedett.



A magyar érdekeltségű mellett még négy csoportba sorsoltak öt-öt válogatottat, további ötbe pedig hatot-hatot. Mindegyikből az első kettő jut ki a kontinensviadalra, melynek 12 ország 12 városa ad otthont, köztük Budapest is, ahol három csoportmérkőzésre és egy nyolcaddöntőre kerül sor.



"Igazán különleges lesz a 2020-as Eb, a budapesti rendezésnek köszönhetően pedig számunkra még egyedibb, hiszen szinte az otthonunkban rendezik a világ egyik legnagyobb sporteseményét. Azt megígérhetem, hogy a lehető legjobban felkészítem a csapatot a selejtező-mérkőzésekre" - tette hozzá a szövetségi kapitány.



Csányi Sándor, az MLSZ elnöke ugyancsak a helyszínen figyelte a sorsolást, és az mlsz.hu-nak úgy nyilatkozott:



"Magyarország és a magyar szurkolók mindenképpen nyertesei az Eb-nek, mert 2020-ban, az Európa-bajnokság egyik társrendezőjeként Budapest lesz a torna egyik helyszíne, és így a kontinens legjobb csapatai mérkőznek meg a magyar fővárosban."



Az MLSZ elnöke a sorsolásról elmondta: három olyan csapat is van az E csoportban, amely az elmúlt időszakban sikeresebben szerepelt, mint a magyar válogatott. Csányi Sándor külön kiemelte a vb-ezüstérmes horvátokat, illetve hozzátette: sokat elárul a walesiek erejéről, hogy elődöntősök voltak a legutóbbi Európa-bajnokságon, amelyen egyébként a szlovákok is a nyolcaddöntőig jutottak.



Az Eb-selejtező mérkőzéseit jövő márciusban, júniusban, szeptemberben, októberben és novemberben dupla fordulók keretében bonyolítják le, az ötcsapatos csoportok résztvevőinek pedig lesz két szabadnapjuk.