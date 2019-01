Babos Timi kengurukkal találkozott Ausztráliában - fotó

Andy Murray könnyeivel küszködött, miközben bejelentette visszavonulását. Fotó: MTI

Federer Belinda Bencsics oldalán a Hopman Kupa megnyerésével hangolódott az Ausztrál Openre. Fotó: MTI

"Mint tudjuk, imádom az állatokat, így nem volt kérdés, hogy a szabadnapomon mit csináljak" - írta Babos Timi Facebook-fotójához, miután kengurukat is etetett Ausztráliában.

Emelkedő pénzdíjak



Az év első GS-tornájának díjazása a tavalyihoz képest 14 százalékkal nőtt rekordot jelentő 62,5 millió ausztrál dollárra (12,5 milliárd forint). A nők és a férfiak azonos pénzdíjért játszanak. A győztesek 4,1 millió ausztrál dollárt vihetnek haza, az első forduló veszteseinek is 75 ezer jár.

Murrayt a civil életben is hátráltatja az alattomos sérülés, így újabb operáció vár rá. Hogy hol és mikor búcsúzik az egykori világelső, egyelőre ő sem tudja. "Próbálom húzni Wimbledonig, de lehet, hogy Ausztráliában játszom utoljára" – fogalmazott könnyeivel küszködve a skót teniszező.Murray az Ausztrál Open-en ötször játszott döntőt és az erőviszonyokat nézve szinte biztos, hogy soha nem fog Melbourne trónjára ülni. Három Grand Slam-et nyert, London és Rió kétszeres olimpiai bajnoka, 41 héten át vezette a világranglistát. A leghíresebb fegyvertény Murray pályafutása során, hogy 77 év (!) után ő győzött újra brit játékosként Wimbledonban.A "nagy négyes" másik három tagja, Federer, Nadal és Djokovics – akárcsak az elmúlt évtizedben – most is a topfavorit. A szerb világelső hatszoros bajnok Melbourne-ben, ő az elsőszámú esélyes. Ám az erősen kétséges, hogy újra olyan szinten uralja a teniszvilágot, mint 3-4 éve. Valami azt súgja, hogy ez már nem jön össze Novaknak, de valószínű, hogy jó néhány Grand Slam-győzelem van még a szerb zseniben.Ami világszerte a legjobban foglalkoztatja szurkolókat, hogy maradt-e Grand Slam-siker Roger Federerben? A svájci idén betölti 38. életévét. Ha a realitásokat nézzük, egyre nehezebb dolga lesz. Igaz, a Hopman Kupán "szemtelenül fiatalos" volt Roger, négy ifjú tehetségnek – köztük Zverevnek – is leckét adott a mester. Ami Federer mellett szól, hogy az idei keményborítás extra gyors lesz.Rafa Nadalról keveset tudni. A tavalyi US Open óta nem játszott tétmérkőzést, kisebb műtéten esett át három hónapja. Múlt héten Brisbane-ben nem ragadott ütőt "sérülésveszélyre" hivatkozva. A spanyol sztár az Ausztrál Openen és US Openen is feladta a meccsét 2018-ban. Úgy tűnik, idén is salakra tartogatja a legjobbját.Meglátjuk, a fiatalok közül ki szólhat bele a "nagyok" üzletébe. Zverevet Ivan Lendl segíti és ez mind inkább látszik a német óriás eredményein. A legelőkelőbben jegyzett hazai játékos, Alex de Minaur 19 éves és 29. világranglistán. A vékonycsontú ausztrál hatalmas küzdő, vele senki sem akar találkozni. Nadalnak erre jó esélye van, már a 3. fordulóban összecsaphatnak de Minaur-ral.A világranglistán karriercsúccsal 35. Fucsovics Marci a nyitókörben a 65. helyen álló Ramosszal találkozik. Marci eddig kétszer vesztett, egyszer győzött a balkezes spanyol ellen. Igaz, az utolsó meccsükön könnyedén verte 30 éves vetélytársát Genfben. Fucsovicsnak bőven van védenivaló ranglistapontja az Ausztrál Openen, tavaly a nyolcaddöntőig jutott, ahol Federertől kapott ki.A WTA-rangsorban 65. soproni Babos Tímea első ellenfele egyesben az 58. helyezett, 24 éves tunéziai Onsz Dzsabúr lesz, akivel 2-2-re áll a mérlege. Babos párosban címvédő, most is a francia Kristina Mladenoviccsal indul.Babos Timi Fucsovics Marcival közösen nevezett a vegyes párosra. A magyar duó tehát már most elkezdi a felkészülést a tokiói olimpiára. Messze vagyunk a következő ötkarikás játékoktól, de másfél év múlva a Babos-Fucsovics páros akár éremeséllyel vághat neki a japán fővárosnak.A női mezőnyben "két címvédő" is akad a tavaly első Grand Slam-serlegét szerző dán Caroline Wozniacki és az akkor szülési szabadság miatt hiányzó amerikai Serena Williams. A 37 éves amerikai sztár két éve Melbourne-ben aratta 23. GS-diadalát és egy sikerre van az örökrangsorban éllovas ausztrál Margaret Courttól. Williams esetében az is kérdés, hogy vajon képes-e feledtetni őszi botrányos, New York-i viselkedését az US Open fináléjából.