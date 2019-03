Zarándokvonatot indít a GYSEV a csíksomlyói pápalátogatásra

Ferenc pápa csíksomlyói igehirdetésére május 31-én, 9.38-kor Sopronból indul a zarándokvonat. A vasúttársaság elsősorban a nyugat-dunántúli térségből várja az érdeklődőket, de az ország több pontján és a fővárosban is lehet majd csatlakozni. A zarándokvonat Sopron mellett Fertőszentmiklóson, Kapuváron, Csornán, Győrben, Tatabányán, Budapest-Kelenföldön, Szolnokon és Püspökladányban is megáll, tudtuk meg Rázó Lászlótól, a vasúttársaság sajtószóvivőjétől.– Az egyházak és a püspöki kar támogatja a kezdeményezést, mert így minél többen eljuthatnak a rendezvényre – mondta el Horváth Imre soproni városplébános, aki bátorítja a híveket, hogy vegyenek részt az igehirdetésen, hiszen ilyen közeli helyszínre egyhamar valószínűleg nem látogat el Ferenc pápa. Az áprilisi plébánosi találkozójuknak témája lesz az esemény, amit hirdetni is fognak a szentmiséken. – Ez a pápai látogatás nemcsak az erdélyi, hanem az egész magyarság számára megtisztelő – tette hozzá az atya.A különvonat menetrend szerint június 1-jén, hajnali 5.04-kor érkezik Csíkszeredába, a leszállást követően az utasok együttesen zarándokolnak el a hegynyeregbe, a Ferenc pápa által celebrált szentmise helyszínéhez. A zarándokvonat menetrend szerint aznap 18 órakor indul vissza Magyarországra és délelőtt fél 10-kor érkezik meg Sopronba.– A zarándokvonat utasai kényelmes, másodosztályú termes kocsikban tehetik meg az utat a történelmi esemény helyszínéig, az utazás önellátással vehető igénybe. A szerelvényt nonprofit módon közlekedteti a GYSEV Zrt. – tette hozzá Rázó László. A lelki feltöltődés, ráhangolódás jegyében a vasúttársaság tervei szerint papok és szerzetes nővérek is lesznek a zarándokvonat utasai között, így az utazás alatt lehetőség nyílik a közös imára, beszélgetésre, akár éneklésre is.A részvételi díjról és a zarándokvonatról további információk a vasúttársaság honlapján ( www.gysev.hu ) találhatók. Ezen túlmenően a GYSEV Zrt. és a MÁV-Start Zrt. belföldi személypénztáraiban, valamint a 06-99/577-212-es telefonszámon is lehet érdeklődni.A zarándokvonat június 1-jén hajnali 5.04-kor érkezik Csíkszeredába és onnan a Ferenc pápa által celebrált szentmisét követően 18 órakor indul vissza.