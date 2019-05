Virágba borult a fertődi Esterházy-kastély rózsakertje - fotók

Az idei verőfényes május végi hétvégén a nyitást követően a látogatók valósággal ellepték a kertet, hogy a több mint 8000 virágzó rózsató színkavalkádját csodálják és átéljék a páratlan illatélményt.Cziráky Margit 1908-ban álmodta meg és hozta létre a páratlan látványosságot. A rózsakertről készült korabeli fényképek és leírások alapján újjáépített kert nemesített fajtákkal kínál a kastély egyébként is mesés környezetében varázslatos kültéri látványosságot.A tavaly már rendkívül népszerűnek bizonyult tematikus vezetett rózsakerti túrákat is elindította az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont. Szombaton az Eszterháza rózsái elnevezésű túra, amint kinyíltak az első virágok, már „teltházassá" is vált.A Cziráky Margit rózsakert naponta 10 és 18 óra között 500 forintos belépőjeggyel látogatható a fertődi Esterházy-kastély parkjában.