Útjára indult a Tízforrás Fesztivál Hegykőn - fotók az Anna and the Barbies koncertjéről

A Tízforrás folytatódik...



A közönség ma, szombaton 19.30-kor a hegykői szabadtéri színpadon köszöntheti a virtuóz Snétberger Ferenc, Kossuth-díjas gitárművészt és a SoLaTi Music koncertjét. Vasárnap este Pál István Szalonna és Bandája varázsol fergeteges hangulatot a hegykői színpadon.A fesztivál hétfőn Hidegségen, a Papkertben a Malek Andi Soulistic koncertjével folytatódik 19.30-kor. A Kertmozi keretében hétfőn 22 órakor az Egy nap című filmet vetítik a hegykői Fenc-házban. Ugyancsak hétfőtől péntekig tartanak a fertőhomoki Tájházban a kézműves foglalkozások.

Tíz napon át kiállítások, koncertek, ökotúrák és a kézműveskedés élményével gazdagodhatnak a Hegykőre, Hidegségre, Nagycenkre, Fertőhomokra, Fertőszéplakra és a Fertő-Hanság Nemzeti Parkba látogatók.Hagyományos módon kiállítás-megnyitóval indították idén is a Tízforrás Fesztivált a hegykői Tornácos Ház kiállítótermében. Szigethi István, Hegykő polgármestere köszöntőjében örömmel közölte: a másfél évtizedes múltra visszatekintő Tízforrást a turisták és a helyiek, környékbeliek immár nemcsak várják, hanem elvárják. Így annak megrendezése nemes, egyszersmind kötelező feladata lett a hegykői községvezetésnek.– Mindehhez olyan nagyszerű képviselő-testület is szükségeltetik, mint a hegykői. Településünk igen nagy idegenforgalmat vonz, és ennek hozadékából visszaforgatunk a kultúrába és a minőségi szórakoztatásba. Itt kell hangsúlyoznom a fesztivál főszervezőjének, a kiváló érzékkel megáldott dr. Jakab Zsoltnak, Hegykő jegyzőjének fáradhatatlan munkáját – hangoztatta a polgármester, aki hozzátette: az elmúlt másfél évtizedben is nagyon jók voltak a programok, de az idei egyenesen kiváló.A Tízforrás nyitányaként Pál Csaba budapesti születésű, Munkácsy-díjas képzőművész kapott lehetőséget a bemutatkozásra. A kiállítás a Horváth & Lukács Galéria szervezésében jött létre, így Horváth László is szólt a közönséghez. – Pál Csaba festőművész, grafikus sok díja között a Római Magyar Akadémia és a fővárosi önkormányzat bécsi ösztöndíját is kiérdemelte tehetségével. Hegykői tárlatának anyaga teljesen friss, és ezáltal is izgalmassá válik a Pál Csaba alkotásaival való találkozás. Ajánlót Baky Péter grafikus, festőművész, a Hegykői Művésztelep vezetője mondott, aki egyebek mellett úgy fogalmazott: ez a kiállítás is megállná a helyét a világ bármely hírneves galériájában. A nyitónap estéjén az Anna and the Barbies együttes lépett a hegykői szabadtéri színpadra: a tízévesek és a sokadik ikszet betöltök is kitörő lelkesedéssel fogadták a felcsendülő dalokat.