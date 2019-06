Trianoni békeszerződés: amikor Sopron még osztrák kisváros volt - Nézze meg az eredeti dokumentumot

A békeszerződés aláírásának helyszíne, a versaillesi Nagy Trianon-kastély 52 méter hosszú és 7 méter széles folyosója, a La galérie des Cotelles.

Fotó: Vujity Tvrtko

A trianoni békeszerződés egyetlen eredeti példányával.

Fotó: Vujity Tvrtko

1920. június negyedikén írták alá az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként - az Osztrák-Magyar Monarchia sorsát megpecsételő - a trianoni békeszerződést.Az aláírás 99. évfordulója alkalmából Vujity Tvrtko - ahogy ezt évente megteszi -. Ebben az élő bejelentkezésében beszélt arról, hogy Mit vesztettünk? Mik a legnépszerűbb legendák? Mi belőlük az igazság és mi nem?Vujity Tvrtko lapunknak elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt komolyabb kutatásba kezdett, mert elkezdte foglalkoztatni, hogy fizikai valójában mi is az a trianoni békeszerződés, amelyről tanulunk az iskolában, de igazából senki nem tudja, hogy néz ki. Mint fogalmazott: "kiderült, hogy magáról a dokumentumról senki nem tud semmit".Vujity Tvrtko elmondta, hogy Dr. Suha György külügyi szakértővel kezdett nyomozni, majd 10 hónap és ezernyi telefon és levélváltás után jutottak nyomára, hogy Párizs mellett, egy páncélteremben őrzik a dokumentumot.Kutatásuk alapjául egy csehszlovák dokumentumfilm részlete szolgált. Tudomása szerint ebben a filmben látható egyedül maga a könyv, sehol semmi más felvétel nem lelhető fel róla.

A franciáknak ez a szerződés érzelmileg semmit sem jelent, mivel ott akkoriban százával írtak alá megállapodásokat"

Megrázó, súlyos élmény volt"

Fotó: Vujity Tvrtko

A Hűség Városa a térkép elkészülte után másfél évvel tért haza...

Vujity Tvrtko elmondta, hogy először tévútra is jutottak, ugyanis a megtalált cikkszám alapján először egy olajkitermelési szerződés dokumentumát kapták meg. Ezt követően - egy másik városban - sikerült megtalálniuk immár ténylegesen a hazánk történelmét meghatározó szerződést.Hozzátette, hogy azt egy olyan páncélteremben őrzik, ahová ténylegesen csak hat ember léphet be. Innét vitték ki egy külön helyiségbe, ahol felügyelet mellett tekinthette meg - és érinthette meg titokban.Arra a kérdésünkre, hogy érzelmileg hogy élte meg azt, hogy "belelapozhatott" a békediktátumba- válaszolta.Az újságíró megemlítette azt is, meglepő volt számára, hogy dokumentáltan őt megelőzően senki nem kérte még ki a könyvet, így ő az, akinek - 96 év után, első magyarként - lehetősége volt megtekinteni a trianoni békeszerződés egyetlen eredeti példányát.A június 4-i élő Facebook bejelentkezésekor részletesen beszámolt róla, hogy hogy néz ki ez a könyv, milyen a felépítése, mit tartalmaz.Posztjában kiemelte, hogy 524 oldalas könyv utolsó oldala az a bizonyos térképmelléklet, amely alapján meghatározták Magyarország új határait, és amelyen Sopron még egy kelet-osztrák kisváros, Ödenburg néven szerepel.1921-ben, a trianoni békeszerződés után - az osztrák kortársak és történészek által vitatott tisztaságú - népszavazás döntötte el, hogy Sopron és a környező nyolc község melyik országhoz tartozzon.Sopron a Magyarországhoz tartozás mellett döntött, ezzel néhány környező település is Magyarországhoz került. Sopron a döntésért a „leghűségesebb város" (Civitas Fidelissima) címet érdemelte ki.Az eseménynek 1922-ben emléktörvény állított emléket, ekkortól hívják „A leghűségesebb város"-nak (Civitas fidelissima). A döntés napja, december 14-e Sopron ünnepe.- fogalmazott az újságíró.