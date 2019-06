Több mint ezerötszáz önkéntes munka egy rászoruló családért Sopronban

Minden a helyén a megújult lakásban

A soproni férfi ötletgazdája és motorja volt az összefogásnak, már-már elképzelhetetlen energiával intézett, szervezett és dolgozott azért, hogy az általa addig nem is ismert háromtagú családnak jobb legyen.Az adventi időszakban segítette a Jóakarat hídja Kovácsékat. Az anya rokkantnyugdíjas, az apa régóta állás nélkül van, lányuk, a huszonhat éves Anikó fogyatékkal él. Az áramot kikapcsolták, a kéményük pedig életveszélyes volt, ezért fűteni sem tudták a földszinti, soproni lakást. A cikk és a sötét lakásban nagykabátban üldögélő két nő fényképe beleégett néhány ember retinájába és amikor Sovány Endre felkínálta szakértelmét és segítségét, voltak, akik azonnal csatlakoztak. Többek között Pruzsinszky-Nyíri Barbara, a Soproni Szociális Intézmény Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátásának vezetője, aki az anyát ismerte; Kissné Mayer Mária, a Virágfüzér Napközi Otthon vezetője és Dömötör Bernadett és munkatársaik. Több évtizedes lemaradást hoztak rendbe: takarítottak, cipekedtek, függönyt varrtak. Fontos momentum, hogy a segítők hivatásuk és családjuk mellett vállalták ezt az önkéntes munkát.– Az állapotokról el kell mondanom, hogy mindent ki kellett dobni, s a végén fertőtlenítették is a lakást. Adományokból viszont mindent pótolni tudtunk – mutat körbe Kissné Mayer Mária.– Tizenhárom ember dolgozott itt szinte minden hétvégén fél éven át – mondja Sovány Endre és sorolni kezdi a cégeket és a szakembereket, akik így vagy úgy segítettek. – Több mint ezerötszáz óra önkéntes munka van ebben a lakásban, de megérte. Most már csak meg kell tartani ezt a szintet, de a jelek szerint ez is menni fog – mosolyog a férfi a családra. Ez az a pont, amikor Anikó elsírja magát, látszik, legszívesebben segítőjük nyakába ugrana. – Köszönjük – mondják Kovácsék, többször és őszinte hálával.Az az igazság, van is mit köszönni. Felsorolni képtelenség, mi történt a lakásban. A tégláig verték le a vakolatot, új festés, új padló, csempe, konyhaszekrény, gáztűzhely, bútorok, csapok, komplett fürdőszoba. Az átalakulás elképesztő, s nemcsak a lakásban, de a benne élőkben is. Az anya képességeinek megfelelő munkát talált, az apa végre elment orvoshoz, a félszeg Anikó pedig bátran és szívből mosolyog. Az ember tényleg elsírja magát – de most örömében –, hogy van ilyen.