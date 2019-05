Száz esztendeje kezdődtek az órák

Egyöntetűen megszavazták a Soproni Nyugdíjasegyetem folytatását a hallgatók.

Kvízkérdések

1. Mikortól nevezték Bányászati és Erdészeti Főiskolának a selmeci intézményt? 2. Hány magyar város fogadta volna be a selmecieket? 3. Sopronban mikor tartották az első tanórákat? A válaszokat 2019. május 10-ig várjuk a soproninyugdijasegyetem@kisalfold.hu , illetve a Kisalföld szerkesztősége, 9400 Sopron, Frankenburg utca 2/A címre. A helyesen válaszolók között Kisalföld-könyveket sorsolunk ki.

A Soproni Nyugdíjasegyetem tavaszi szemeszterzáró előadását valamennyi hallgató magáénak érezhette: prof. Bartha Dénes ugyanis a Soproni Egyetem jogelődje, a selmeci főiskola Sopronba kerülését taglalta Bende Attila doktorandusz közreműködésével, aki szemelvényeket olvasott fel korabeli visszaemlékezésekből. Bartha Dénes kronológiai visszatekintésében utalt a kezdetekre: Selmecbányán 1735-ben alapították a Bányászati-Kohászati Tanintézetet. Az intézmény 1904-ben Bányászati és Erdészeti Főiskolává avanzsált. Az előadó ugyanakkor kitért arra is, hogy a főiskola Selmectől való elszakadásának gondolata korábbra nyúlik vissza: az Országos Erdészeti Egyesület 1896-os nagygyűlésén megfogalmazódott, az erdészeti tárgyak oktatására Selmec nem alkalmas. Az ottani városvezetés azonban meg akarta tartani a főiskolát. Ez határozta meg városi rangját, másrészt a lakosság adott szállást és kosztot a hallgatóknak, azaz a helyiek a diákságból éltek. A döntő lépést a csehszlovák csapatok felvidéki masírozása jelentette, s a pénzügyminisztérium határozott az áthelyezésről. A főiskola ingóságaival 1918. november 20-án útnak indult az első szerelvény Magyarországra, a diákok és tanárok decemberben érkeztek Budapestre. Kismartontól Temesvárig tizenegy magyar város jelentkezett arra, hogy náluk telepítsék le a selmecieket, végül Sopron győzött. Az első tanórákat 1919. április 28-án tartották a Károly-laktanyában, amelynek lebombázott helyén ma a József Attila-lakótelep áll.A nyugdíjasegyetem főszervezője, prof. dr. Faragó Sándor rector emeritus kérdésére, folytatódjék-e a programsorozat, egyöntetű igen volt a felelet. A legszorgalmasabb hallgatók között kisorsolt ajándékokat Baróczi Miklós, Vargha Zsolt, Bredán Józsefné, Szabó Ernőné, Balaskó Ernőné, Rosta Zoltánné, Iván Gyuláné, Zlamál Katalin soproni és Mesterházy Istvánné újkéri résztvevő nyerte. A fődíjat – félórás sétarepülésre szóló utalványt – Láng Lajosné újkéri hallgató vehette át, aki elmondta, nagyszerű volt a történelmi előadás. Most részleteiben is megismerhette az egyetem jogelődjének históriáját.A korábbi kvízkérdésekre helyesen válaszolók közül a szerencse Balikóné Németh Márta soproni és Boros Béláné büki hallgatónak kedvezett, ők kapták a Kisalföld-könyveket.