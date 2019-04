- Bátran menjünk ki a szabadba, de mindig tartsunk kullancsvizitet - tanácsolja a Soproni Gyógyközpont főorvosa, dr. Bodnár Judit. A kórházban infektológiai ambulancia is működik, ha mégis megtörténne a baj. A soproni erdőkben ember is, házi kedvence is könnyen összeszedheti az apró vérszívót.