Olvasónk szerint szörnyű a helyzet a Csorna és Sopron között közlekedő vonatpótló buszokon

Archív fotónk illusztráció.

"Felháborodásomnak szeretnék hangot adni, ugyanis eléggé szörnyű a helyzet a GYSEV által "biztosított" vonatpótló autóbuszokkal.Május 6-19-ig vonatpótló van Csorna és Sopron között, ami minden egyes vonatot érint. Május 8-án, Sopronból 15:39-kor jöttem haza egy IC pótlóval. Két busz állt benn. Már több problémát felvet, hogy miért kell az amúgy is kényelmetlen helyzetbe került utasoktól még helyjegyet is kérni? De ez a kisebbik gond.A nagyobb az, hogy több utas, állításuk szerint, már fél 3-kor, azaz 2 órával az indulás előtt nem kapott helyjegyet a 16:21-es IC-re (melyet ez a busz hivatott pótolni). A kalauz hiába telefonált, annyit tudott nekik mondani, vegyék meg az 1. osztályú jegyeket (mert hát ki akarna Budapestig állni Sopronból?).Mint írtam, 2 busz indult Csornára. Úgy tudtuk mindegyik bemegy azokra az állomásokra, ahová a vonat is: Fertőszentmiklós, Kapuvár. A busz, amin én ültem be is ment, a másik kikerülte az említett városokat.Mindegyik teli, már Sopronban, ráadásul Fertőszentmiklóson körülbelül 30 fős iskolás csoport szeretett volna felszállni, de nem tudtak, mert teli volt a busz! A sofőr körülbelül 10 perc telefonálás és tanácstalanság után felengedte őket, mert ugye még egy busz nincs, így szerencsétlenek végig álltak Csornáig, ami 50 perces állást kívánt meg tőlük, buszon!Eléggé felháborító, hogy nem elég, hogy az utast buszozásra kényszerítik, tájékoztatva nincs, jegy nincs, és akkor még álljon majdnem 1 órát a buszon. Úgy gondolom, hogy ezt humánusabb módon is meg lehetne oldani (eleve felveti a kérdést: miért az érettségi és a legtöbb kirándulás idejére kellett időzíteni?). Úgy vélem, ilyenkor a "szívesen elnézésüket és megértésüket kérjük" már nem elég!"A vasúttársaság az adott vonat átlagos utasszáma alapján határozza meg azt, hogy hány vonatpótló autóbusz szükséges egy-egy vonat kiváltásához.Utasainknak azt javasoljuk, hogy lehetőség szerint az utazás előtt legalább egy nappal váltsák meg menetjegyüket, ez esetben ugyanis még időben van lehetőségünk további autóbuszok megrendelésére.Szervezett csoportok esetében szintén azt kérjük, hogy lehetőség szerint azokat előre jelentsék be, mert így fel tud készülni a vasúttársaság az akár jelentősen emelkedő utas mennyiségre.Az érintett utasok szíves elnézését kérjük, emellett további kérésünk, hogy amennyiben a megváltott pót- és helyjegy ellenére valamelyik utasnak nem jutott hely a vonatpótló autóbuszon, forduljon a GYSEV Zrt.-hez kártérítésért. Ilyen esetekben az átalány-kártérítés mellett a kérelmek egyedi elbírálására is lehetőség van.A vágányzári menetrend mindenkinek kellemetlenséget okoz, ugyanakkor a vasúti pálya minőségének megtartása és a biztonságos vasúti közlekedés biztosítása érdekében a GYSEV Zrt.-nek kötelessége elvégezni az egyes vasúti szakaszok pályakarbantartási munkálatait. Szeretnénk kérni május 19-ig utasaink szíves türelmét és megértését!