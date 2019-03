Közös élmények a természetben április 26. és május 1. között

A Burgenland Turizmus és a nyugat-dunántúli nemzeti és natúrparkok határon átnyúló szezonnyitó programsorozatáról tartottak tájékoztatót Hegykőn. Április 26-tól hat nap alatt nyolcvankét egyedülálló és izgalmas természeti élményt kínál a térség négy nemzeti parkja (a Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel, a Fertő–Hanság Nemzeti Park, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és az Őrségi Nemzeti Park), valamint tíz natúrpark és tájvédelmi körzetek.



A PaNaNet (PannonianNatureNetwork), az osztrák–magyar határtérség védett területeinek hálózata április 26. és május 1. között koordinálja a Pannon Természeti Élménynapok rendezvénysorozatot. Burgenland évek óta megrendezi a szezonnyitót, idén harmadik alkalommal már határon átnyúlóan tartják a minden korosztály számára lenyűgöző és izgalmas élményeket kínáló programokat – hangzott el a tájékoztatón. A Pannon Természeti Élménynapok ebben az évben új, kreatív és sokszínű arcát mutatja meg az érdeklődőknek. „Vízi élmények és gyógynövények!" – ez a mottója a 2019-es programsorozatnak.



– A közös tudatformálás érdekében közös élményeket is adnunk kell. Úgy is mondhatnám, étvágyat gerjesztünk a természeti értékeink iránt. Koncentráltan tesszük ki a kirakatba azt, amit egész évben nyújtani tudunk. Közben pedig egymástól is tanulunk, s még azt is felmérhetjük, milyen programokra van a látogatók részéről a legnagyobb igény – fogalmazott Alois Lang, a National Neusiedler See – Seewinkel munkatársa.



Április 27. és 28. a családok napja lesz, amikor kicsik és nagyok együtt fedezhetik fel a körülöttük lélegző természetet.



Az élménynapok honlapján (www.termeszetielmenynapok.com) minden információ megtalálható németül és magyarul is, felsorolni lehetetlen lenne a rengeteg programot, amikre regisztrálni is szükséges. Burgenlandban, az Őrségben, a Balaton-felvidéken és a Fertő mentén is különleges vízi túrákra várják az érdeklődőket, gyógynövényeket ismerhetnek meg, hódokat, dürgő túzokokat, vízimadarakat vagy éppen denevéreket figyelhetnek meg a látogatók. Április 27. és 28. a családok napja lesz, amikor kicsik és nagyok együtt fedezhetik fel a körülöttük lélegző természetet. A Pannon Természeti Élménynapok legtöbb partnere térítésmentes részvételt biztosít a családoknak a természetpedagógiai foglalkozásokra és sok programra is.



A tájékoztatón hangsúlyozták, négy nemzeti park fogott össze, hogy közelebb hozzák a természetet. Fotó: Magasi