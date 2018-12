Közel 10 évnyi pereskedés után jutottak megállapodásra az Esterházy-csoport és Burgenland képviselői

Burgenland tartomány és az Esterházy-csoport egy átfogó megegyezéssel nyitnak új korszakot együttműködésükben



Az ügy előzménye, hogy 1969-ben a tartomány 40 évre bérbe vette a kastélyt. A szerződés 2009-ben járt le. Az épület visszavételét követően az Esterházy-csoport 2011-ben pert indított 11 millió euró kártérítés megállapítását kérve, mert megítélése szerint a tartomány az eltelt 40 évben nem úgy tartotta karban a helyiségeket, ahogyan arra szükség lett volna. Ezzel egy több éven át tartó pereskedés indult el, melyben a perérték a kamatokkal és perköltségekkel együtt mára meghaladta a 18 millió eurót - közölte az Esterházy Alapítvány.



A 2018. december 20-án megkötött megegyezés értelmében Burgenland tartomány 2021-ig bezárólag – több részletben – összesen 6,875 millió euró kártérítés megfizetését vállalta az Esterházy-csoport részére, illetve a megállapodás alapján további jelentős történelmi épületek hasznosítása is visszakerül a cégcsoporthoz.



A megállapodás ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy a kismartoni kastély ismét a tartomány rendelkezésére álljon jeles alkalmakkor reprezentációs, kulturális célokra, és konkrétan olyan ünnepi rendezvények fogadására is, mint a Burgenland tartomány fennállásának 100 éves évfordulójára tervezett eseménysorozat 2021-ben.



Fontos eleme a megállapodásnak a Szentmargitbányai Operafesztivál támogatásának témaköre is. A cégcsoport az elmúlt években jelentős befektetéssel Burgenland kulturális turizmusának egyik meghatározó, nemzetközileg is elismert eseményévé fejlesztette a Fesztivált, melyhez bár kért, mégsem kapott tartományi támogatást 2015-ben és ’16-ban.



Korábban ez az ügy is peres útra terelődött, melyet a most megkötött megállapodás keretében szintén rendeztek a felek: a tartomány 800 ezer euro egyösszegű támogatást nyújt a nemzetközi hírű zenei eseménynek, melynek keretében 2019-ben – egy év szünet után – Mozart Varázsfuvola című műve kerül bemutatásra.



A szerteágazó jogvita eredményes lezárásával nemcsak pénzügyi természetű kérdésekben sikerült megállapodásra jutni, hanem egy olyan széleskörű jövőbeli együttműködésről is, mely új korszakot nyit elsősorban turisztikai és kulturális téren, de sok más területen is.



„Ma pontot tettünk az elmúlt évek vitáira. A jövőben közösen dolgozunk azon, hogy Burgenland tartományt kulturális területen előre mozdítsuk. Egyesítjük erőinket, hogy az olyan kulturális kezdeményezések, mint a Szentmargitbányai Operafesztivál jövője a következő években biztosítva legyen." – nyilatkozta Burgenland pénzügyekért és kultúráért felelős tartományi tanácsosa, Hans Peter Doskozil, akinek a tartományi politikába való 2017-es visszatérése jelentősen hozzájárult a felek közötti viszony javulásához.



Dr. Ottrubay István, az Esterházy-csoport vezérigazgatója elmondta: A december 20-án megkötött széleskörű megállapodás, mely minden nyitott kérdést érint, fontos mérföldkő Burgenland tartomány és az Esterházy-csoport kapcsolatában. A több mint egy évtizedes nagyon hűvös kapcsolat után jelentősen tovább tudunk lépni a már 2018 elején megkezdett gyümölcsöző együttműködésekben a kulturális- és természeti turizmus, a regionális ingatlanfejlesztés, a bio élelmiszerek, gasztronómia, szálláshelyek témakörében, és sok más területen is.