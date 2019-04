Hétköznapokból teremtik meg a vonzó idegenforgalom feltételeit az osztrákok - fotók

Az osztrákok nemcsak a táj szépségében bíznak, hanem a józan észre hagyatkozva, tköznapi munkájukból teremtenek vonzó idegenforgalmi ínálatot. A vidéki térségek turisztikai fejlesztéséről, példamutató innovatív gyakorlatáról kaphattak épet soproni és városkörnyéki szakemberek a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében.– Kelet-Stájerország, amely ét megye negyvenhat településéből áll, Ausztria kertjeként hirdeti magát. Az idegenforgalomban 4300-an dolgoznak, a vendégéjszaká szá tavaly meghaladta az 1,3 milliót. Akár egy éj eltöltésekor is jár a GenussCard, amellyel a örnyé étszáz turisztikai attrakciója díjtalanul megtekinthető – ajánlotta a szakemberek figyelmébe a bevált konstrukciót Eva Luckerbauer, a Kelet-Stájerországi Turisztikai Szövetség ügyvezetője.A jogllandi vidéket tizenegy település alkotja.– A térség onnan kapta a nevét, hogy Mária Terézia gyakran látogatott e gyönyörű tájegységre. Bárkit érdezett, hogy hívjá , mindenkitől azt hallotta: „Jogl vagyok" – ez a Jákob név becézett alakja. Ekkor az uralkodó felkiáltott: „Hát ez tiszta Joglland!" – mesélté a csoportot fogadó birkfeldi csokoládé-manufaktúrában. Vetített épes előadásuk során a nagy, ovális asztalon sínpáron mozgó úti makett szerelvényre helyezett tányérkákról vehettek óstolót a résztvevő .A özeli Meisenbach-ban Patrick Wiesenhofer büszkén mesélte, nagypapája volt az, aki annak idején beszerezte az első hóágyút, s felszereltette az első felvonót. A világot látott unoka pedig rájött arra, hogy a síszezon végeztével túraútvonalakkal lehetne hozzájuk ábítani a kerékpárosokat. Az ötlettől alig telt el ét és fél év, megvalósult a „Trailland": elektromos hegyi-kerékpárokkal – amelyek darabja négy-ötezer euró –, s öt ülönböző nehézségű pályával várjá a látogatókat. A síliftet pedig a kerékpárral is lehetséges használni.Az osztrákok minden apró lehetőséget megragadnak, hogy egyedi értékeikre irányítsá a figyelmet. Ilyen például az „Echt Joglland" feliratú helyi termelői üzlet: negyven beszállítótól tszázféle terméket forgalmaznak. A kezdetekkor a ínálat alig volt étszáz fajta portéka. Az üzleti sikert a bizományi árusítás biztosítja. S hogy miképpen kerül oda ávé? Azt egy helyi vállalkozó zölden importálja, és saját receptje szerint pörköli. Máris megvan a helyi specialitás...A magyar csoport tagjai csak ámultak, amikor Wolfgang Orthofer – összesen hatvan kilométer hosszú – sífutópályáján kiderült: az a nagy homokdombnak látszó valami nem más, mint novemberre, a síszezon kezdetére eltett tízezer öbméternyi hó, ötven centis fűrészporral borítva. Ha e hómennyiség húsz százaléka árba is vész, a megmaradó tétel öt kilométer sífutópálya hóval való borítására elegendő. A fűrészporból pedig dombokat emelnek a hóágyúknak, így fokozva azok teljesítményét. Alapelvü , hogy mindig minden hasznosuljon.– A tanulmányút legfontosabb hozadé ának az összefogás, a hálózatépítés szükségességét tekintem. Hogy el ne engedjü a hozzánk látogató vendégek kezét, s jó szívvel propagáljuk a örnyé látnivalóit, attrakcióit. Mert ebből mindenki csak profitálhat. Az osztrá példa mutatja, hogy ekkor több időt fog eltölteni a vendég az adott régióban – mondta Holecz Zsuzsanna, a sopronkövesdi Franciska-major egyik ügyvezetője.– A étnapos tanulmányúton a generációváltásban és az innovatív megoldásokban is jó példákat láthattunk, csakúgy a helyi minőségi termékek idegenforgalmi megbecsülésére is – összegzett Horváth Vilmos, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara turizmusért felelős országos alelnö . Dr. Bihari István projektvezető hozzátette, a tapasztalatszerzés és a étoldalú kapcsolatépítés májusban a kismartoni járásban folytatódik.