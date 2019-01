Először rendeznek pálinkaversenyt Lövőn

Várkonyiné Czupy Anikó és férje a három év során kapott elismerések egy részével.

Még véget sem értek a pálinkák és párlatok bírálatai, de már nagy sikert ért el az I. Lövői Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny. A község Kulturális és Szolgáltatói Központjában január 19-én gálaesttel, vacsorával egybekötött ünnepélyes eredményhirdetésre ugyanis már minden jegy elkelt.– Amikor öt-hat éve férjemmel, Zsolttal a mostani házunkba költöztünk, gyönyörű fák álltak a kertben, bőségesen termett rajtuk a gyümölcs. Én meg főztem a lekvárt és a befőtteket. A következő évben is igen gazdag volt a termés, de az előző évről maradtak még teli üvegek. Ekkor gondoltunk arra, fogjunk pálinkafőzéshez – tudtuk meg a nemzetközi verseny főszervezőjétől, Várkonyiné Czupy Anikótól. – Megvásároltuk a hozzá való berendezést, jómagam pedig beiratkoztam egy gyümölcspálinka-gyártó képzésre. Az első produktumot a család, no és a baráti kör tesztelte. Egyöntetű volt a vélemény, be kell neveznünk pálinkaversenyekre. Az alapanyag adott volt, a kajszi mellett bőven terem nálunk alma, körte, szilva, málna, cseresznye, szeder, ribizli. A rokonság szakonyi, újkéri, völcseji kertjeiből is kaptunk gyümölcsöket.– A nagy odafigyeléssel készült itókáinkat először 2016-ban küldtük el a Szegedi Nemzetközi Pálinka- és Párlatversenyre – vette át a szót a férj, Zsolt. – A tíz tételünkből hat aranyat, négy ezüstöt érdemelt ki, a bogyós kategóriában a szederpálinkánk abszolút kategóriagyőzelmet aratott. A kategóriadiadalt 2017-ben s tavaly is megismételtük, az itteni föld kiváló a bogyós gyümölcsöknek. Ma már huszonegyféle pálinka fűződik a nevünkhöz. A sikert követően az ország számos hazai és nemzetközi pálinkaversenyén vettünk részt, s a három év során több mint ötven díjjal büszkélkedhetünk.Tavaly jutott eszükbe, hogy megyénkben még nincsen nemzetközi pálinka- és párlatverseny. Mi lenne, ha Lövőn ők rendeznének ilyet? Októberben fogtak a szervezéshez, novemberben írták ki a felhívást. A december 30-i határidőig közel háromszáz minta érkezett magyar, szlovén, szerb és erdélyi termelőktől. A mintákat az ország tizenhat szaktekintélyéből álló zsűri bírálja el január 12-én. Az I. Lövői Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny ünnepélyes eredményhirdetését és gáláját január 19-én rendezik.