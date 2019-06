Egészségházat építettek Sopronkövesden saját forrásból

Ilyen nap ritkán van a települések életében, a polgármesternek pedig biztosan csak egyszer adatik meg

– kezdte ünnepi beszédét csütörtökön Fülöp Zoltán, Sopronkövesd polgármestere. Az új egészségház előtt állt, köszöntve a meghívottakat és az érdeklődő helyieket. Az önkormányzat épületéhez kapcsolódó új, kétszintes épület régi vágya volt a helyieknek.

Szerettük volna pályázatból finanszírozni, de nem nyertünk, így a képviselő-testület úgy döntött, megépítjük saját forrásból. Minden sikerült, a hatósági engedélyeket is megszereztük, igaz, ehhez fél év kellett

A település központjában áll a kétszintes épület

– mondta el a polgármester. Fülöp Zoltán kiemelte, a falu dinamikus fejlődése kényszerítette ki az egészségházat. Kétévente új lakópark létesül, folyamatosan nő a lakosság. Az óvodába már kilencven gyerek jár, nagy igény van a családi bölcsőde bővítésére is. A faluvezető az iskolára is kitért: száznegyven diák tanul Sopronkövesden, az elsősök huszonheten lesznek, szükség lesz újabb tantermekre.Fülöp Zoltán, s az egészségház bemutatásával folytatta. A földszinten igényes, kényelmes rendelőben és váróban fogadja a helyieket dr. Erdélyi Miklós háziorvos, míg a másik oldalon Virágh Imréné védőnő foglalkozik a legfiatalabb kövesdiekkel. Az emeleten kardiológus, fogászat, munkaegészségügyi orvos bérel helyiségeket. Az egészségházhoz Barcza Attila országgyűlési képviselő is gratulált, majd a település háziorvosa lépett a mikrofonhoz.– Ilyen felszereltségű, igényes és szép orvosi rendelő nincs az állami ellátásban. Ezért is kérem, hogy vigyázzunk rá, még sokáig jöhessen ide szorongás nélkül a gyógyulni vágyó. Ez az épület arra is lehetőséget ad, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzünk a megelőzésre – mondta el dr. Erdélyi Miklós, külön köszönetet mondva azért, hogy a helyiségek kialakításánál és berendezésénél kikérték a szakmai véleményét.A település központjában álló kétszintes épületet a kulturális műsort követően Szarka Gábor plébános áldotta meg, majd a vendégek és a helyiek megtekinthették az egészségház helyiségeit.