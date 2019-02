Átadták az Esterházy-kastélyt elkerülő utat Fertődön - fotók

– Kormányzati támogatásból, hazai forrásból több mint egymilliárd forintos beruházás valósult meg: ennek eredményeképpen a fertődi és örnyéki özlekedés vált korszerűbbé és biztonságosabbá. Kiváltképp az Esterházy-kastély előtti útszakaszon, ahol az elkerülőút megépültével a 3,5 tonnánál nehezebb gépjárművek nem haladhatnak többé – hangsúlyozta Barcza Attila országgyűlési épviselő az átadási ünnepségen. – Mindez nemcsak a helyieket, hanem a nagy idegenforgalmat vonzó műemlé -együttes látogatóit is kedvezően érinti. Az M85-ös gyorsforgalmi a kastély még jobb elérhetőségét teszi majd lehetővé, s ez is hozzájárulhat Eszterháza idegenforgalmának a növekedéséhez.



– L. Simon László államtitkárként fogalmazta meg első ént, hogy a turizmusra való tekintettel el kellene terelni az Esterházy-kastély előtti nehézgépjárművek forgalmát. A jogos felvetés elnyerte a kormány, a város és a kastély vezetőinek a támogatását – utalt a háttérre Bognár Zoltán fertődi polgármester. Részletezte, tszáz méteren új nyomvonal épült ki, ét örforgalmú csomóponttal. Az elkerülőút egé modern özvilágítással, száznegyvenkét méteres ívkorrekcióval, buszöblökkel, gyalogátkelőkkel, özel ötszáz méter kerékpárúttal jól szolgálja a özlekedés biztonságát. Az új út melletti területre pedig egy korszerű városközpontot terveznek. A városvezető hozzátette: a 2014-2019-es ciklusban ez a harmadik olyan megvalósult beruházás, amely egyenként milliárdos nagyságrendet épvisel. Az új Porpáczy- özépiskola, a kulturális özpont és most az elkerülőút a kormány finanszírozásában jött létre. Ha ezeket a város öltségvetéséből, önerőből kellett volna állni, húsz év talán elég lett volna rá...Nagy Róbert, a beruházást irányító NIF Zrt. vezérigazgatója arról is szólt, hogy az M85 gyorsforgalmi út Csorna II.- Sopron- Kelet- Fertőrákos csomópont özötti szakaszát várhatóan 2020 év végén adhatjá át. Folyamatban van az M85 Fertőrákos csomópont- Sopron országhatár szakasz, valamint Sopron észak- nyugati elkerülő út kivitelezőjének kiválasztására a özbeszerzési eljárás. A NIF Zrt-nek kivitelezés alatt álló határmenti projektje is van a térségben. Fertőrákos-Sopronpuszta - Szentmargitbánya kapcsolatának útfejlesztése az időjárás függvényében jövő ten fakivágási feladatokkal kezdődik meg, és várhatóan év végén be is fejeződik.