Ahol könyv van, ott az olvasó

A huszadik gyerekkönyvét éppen rajzolják a kiadónál. Vadadi Adrienn író óvónői tapasztalataival és kétgyermekes anyukaként is úgy szólítja meg olvasóit, hogy azok érzik: hiteles.

Névjegy

1976-ban született Szegeden. Óvónőként dolgozott, majd újságírást tanult. Két lány édesanyja. Néhány éve Szentendrén él. Szerzője többek között a Kockacukor lovassuli, a Peti tűzoltó lesz, a Három szülinapi torta, a Leszel a padtársam?, a Titkos reggeli című könyveknek.

Fáradhatatlanul dedikálta a soproni gyerekkönyvesbolt megnyitója után kis vásárlóinak a köteteket, s minden gyerek személyre szóló sorokat kapott. Vadadi Adrienn le sem tagadhatná, hogy különös érzéke van az ovisokhoz.– Tudni nem tudom, de sejtem. Amikor az első könyvemet írtam, még közel voltam időben az óvónői létemhez. Valós karakterek szerepeltek a történetben, igazi volt a helyszín, a cselekmények nagy része is megtörtént. Könnyen átélhetőek voltak a történetek, az olvasónak nem volt nehéz azonosulnia. A kiadóm azt mondta, hiánypótlók a könyveim, mert Janikovszky Éva óta nem írtak könyvet ovisoknak. Annak idején Janikovszky is beült egy óvodás csoportba, így gyűjtött élményeket. Én is az óvónői tapasztalataimból indultam ki. Persze sokat változott a világ közben, de a gyerekek kíváncsisága ma is ugyanolyan. Később, a sokadik könyv után már bennem is átállt valami, jöttek a történetek belőlem szinte maguktól.– Nekem gyerekkoromban olvasási nehézségeim voltak, persze akkor ezt még nem tudtuk. De emiatt nem adott élményt a könyv. Nem szerettem olvasni. A szüleim viszont rendszeresen meséltek nekem, sőt, apukám fejből mondott történeteket. Felnőttként most úgy gondolom, sokakat zavarhat például az apró betű. Ne adjunk a gyerekek kezébe túl sűrűn szedett szöveget, mert kifárasztja őket. Nagyon fontos, hogy a történet befogadható legyen számukra, az ő világukról szóljon, hiteles és élményszerű legyen. Nagyon jó gyermekirodalmunk van, bőséges a választék. Először persze a felnőttnek, nagyobb testvérnek érdemes olvasnia – én is sokat meséltem a lányaimnak –, aztán a kisiskolásnak már adjuk a kezébe a kötetet. Ha sikerélményt ad neki, kérni fogja a következőt.– Minden bizonnyal. Ahol a mindennapi élet része a mese, ahol a szobában ott vannak a polcokon a könyvek, ott olvasó ember nevelődik.– A gyerekek őszinték. Nem játszmáznak, nem csomagolják a véleményüket jó modorba, udvariaskodásba. Amit ők mondanak egy történetről vagy szereplőről, az tiszta tükör, s ebből nagyon sokat lehet tanulni.