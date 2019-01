A Nő ezer arca, természetfeletti és hétköznapi, illúzió és valóság egy kötetben - Victoria elindult hódító útjára...

A Szunyoghy Viktória festőművész alkotásaival illusztrált misztikus pszichothriller Kemény András, a Papirusz Book kiadó vezetőjének gondozásában jelent meg, és október óta kapható a magyar könyvesboltokban.

A szerző minden, 2019 májusáig eladott kötet után 1000 forintot állatvédelmi célokra fordít.

Hullámokat ver az állóvízben

Az ibseni élethazugságban élő középkorú irodalomtudós, Oscar Wilde munkásságának odaadó csodálója nyugodt, ám kihűlt házasságában éli mindennapjait. Ebbe az állóvízbe robban be a titokzatos Victoria, aki néhány régi feljegyzés megfejtéséhez kér segítséget, ám valójában élete történetét kívánja megörökíttetni. Az emlékek felidézése azonban váratlan és ijesztő fordulatot vesz, amint a falra akasztott képek sorra megelevenednek...

„A Victoria nem csak egy könyv: lélekutazás, érzéki kaland és diabolikus tánc..."

Egymást keresztező szálak

Óhatatlanul elmerülünk a szereplők világában, sőt, mi több: tükörbe nézünk, és elgondolkodni kényszerülünk saját életünkről, illúzióinkról.

Kultúrával az állatvédelemért

Az elsőkötetes szerző könyve Kemény András gondozásában jelent meg.

Dr. Vetter Szilvia, A.I. Willis: az első kötetes szerző nő, anya, jogász, kommunikációs szakember és edző egy személyben, aki három nyelven tanít állatvédelmet állatorvostan-hallgatóknak. Saját bevallása szerint konzervatív kalandor, aki oroszlánszívvel tud szeretni. Victoria alakja első jegyessége alatt, elfojtások burkából kitörve született. Vallja: élni csak bátran, humorral és gerinccel érdemes. De úgy nagyon.

