Showtime produkció világsztárokkal - A Richter Flórián Cirkusz vadonatúj bemutatója megyénkben

A RICHTER FLÓRIÁN CIRKUSZ VADONATÚJ BEMUTATÓJA MEGYÉNKBEN:

Showtime produkció szupersztárokkal



A Kisalföld hűséges olvasói FÉL ÁRON válthatnak belépőt a meghatározott előadásokra mindhárom városban.

A további részletekről és a jegyértékesítés kezdetéről tájékozódjon a napilapban!

A cirkusz már évek óta vendégeskedik a megyénkben is, ahol előadásaikat minden alkalommal hatalmas siker koronázza. Idei Showtime produkciójukat még színesebbé, változatosabbá teszik a cirkuszvilág szupersztárjai, akik a világ minden tájáról érkeztek: a 65 fős társulatban 12-féle nemzetiségű artistaművész 50 állattal mutatja be nagyszabású új műsorát, amelyet fantasztikus zenekar kísér.A Richter család méltán híres világszínvonalú lovas előadásairól, a többi között Richter Flórián csodálatos lovas produkcióiról. Flórián egy vadonatúj lovas számmal kalauzolja el a nézőket az apacs indiánok földjére.A család fiatalabbik tagja, Richter Kevin pedig egzotikus állatok kavalkádjával színesíti az estét: zebrák, csodálatos fríz lovak, tevék lépnek fel a porondon, és természetesen nem hiányozhat Szandra, a világhírű borotváló indiai elefánt sem.Richter Kevin szenzációs, 10 fős akrobatacsoportja is új világszámot mutat be: ugródeszka segítségével elképesztő tripla és csavart szaltót ugranak a kupola alatt. Már ezért a hajmeresztő mutatványért is érdemes ellátogatni a cirkuszba!A franciaországi Perry Pedersen Európa legjobb fókaprodukciójával varázsolja el a közönséget. A gyermekek nagy kedvenceivel, a 300 kg-os dél-amerikai fókapárral: Teddyvel és Scoobyval szórakoztatja a nagyérdeműt.A Richter Flórián Cirkusz kétórás műsorában helyet kap a Fantastic Elastic csoport Ukrajnából, valamint a chilei Cesar Pindo, a szenzációs gumiember, aki testét és végtagjait még sosem látott alakzatokba hajtogatja. A műsorszámot csak erős idegzetűeknek ajánljuk! Olaszországból Mr. Costa, a nevettetés nagymestere is színpadra lép: a műsorszáma alatt szem nem marad szárazon...A turné keretében a Showtime produkció megyénkben is látható lesz: Győrben március 28-tól április 7-ig, Mosonmagyaróváron április 10–14-ig és Sopronban április 18–22-ig.