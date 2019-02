Narancsos vigasz és mini gyorsító a pohárban

Az nem kérdés, hogy a magyar kávéivó nép, az azonban nem mindegy, hogyan vesszük magunkhoz a napi koffeinadagot. Egyre többen figyelnek oda a minőségre, és arra, milyen körülmények között fogyasztják el a kávéjukat.A menet közben felhörpintett vagy elvitelre kért presszókávé helyett mind többen választják a helyben fogyasztást, megadva a módját az ízek élvezetének. Ehhez persze az is kell, hogy jó kávét, igényesen, jó helyen szolgáljanak fel. Ahol például nem szolgálnak fel egy pohár vizet a kávé mellé, az biztosan nem ilyen, hiszen a víznek a kávé vízhajtó hatása miatt fontos szerepe van. Figyelmes gesztus a kávéhoz adott kis falatka, például gyömbéres keksz vagy házi teasütemény is, az ilyen apróságok sokat számítanak. Természetesen a kávé minősége az első, amire már nemcsak a kávézók, hanem a jobb pékségek is odafigyelnek.A győr-belvárosi Kenyerecske Boltocskában például a szintén helyi Peter's Café hazai pörkölésű, egyedi kávékeverékeit használják, s nemcsak a szakértő elkészítésre figyelnek, hanem arra is, hogy rendszeresen előrukkoljanak valami újdonsággal a kávészerető vendégeknek. Ezeket az egyedi kávékeverékeket saját maguk fejlesztik a világ minden tájáról beszerzett alapanyagokból, akár hosszas kísérletezés során, de megmaradva az olasz pörkölési technikánál.A legtöbben persze még mindig eszpresszót isznak, ennek a habjából lehet következtetni a minőségre: ha ez a „crema" sűrű, aranybarna, nem buborékos, akkor elégedettek lehetünk! Egyre népszerűbb a ristretto is, amely afféle „mini gyorsító" – a presszókávé fele –, amit tisztán, cukor nélkül kell inni. A vásárlók többsége a megszokott kávéját fogyasztja, pedig érdemes kísérletezni; a különböző ízesített szirupokkal – többek között mogyoró, karamell, lime, eper ízűvel – az egyszerű cappuccino is megbolondítható, így akár minden nap egy kicsit máshogy ihatjuk a kedvencünket. Nem beszélve a forró csokiról, amire olyan jól esik betérni a téli hidegben, például elkortyolni egy sűrű narancsos-tejszínhabos változatot, ami igazi téli élmény!Szeretné kényeztetni magát egy igazi különlegességgel? Kóstolja meg a Bedő Pékség Kenyerecske Boltocskájának kávé- és forrócsoki-különlegességeit, például a selymes krém presszót vagy a melengető fehér forró csokit! Az újdonságokat és akciókat keresse a