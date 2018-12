Vizsgálják a közvilágítást Mosonmagyaróváron

December 18-án szülővárosában, Kapuváron kísérik utolsó útjára a napokban elhunyt Nagy József kanonokot, aki 1989-től szolgálta a magyaróvári híveket. Mosonmagyaróvár Pro Urbe díjjal elismert plébánosára egyperces néma főhajtással emlékeztek a legutóbbi képviselő-testületi ülésen.



Ábrahám Tivadar (DK) a tűzifa-támogatás és közvilágítás témában kért szót. Elmondta: a 86-os úton a vasúti felüljárónál nincs közvilágítás. Ugyanakkor szükséges lenne néhány lámpaoszlop kihelyezése a Sárvíz utcában és a kutyafuttatónál is.



Árvay István polgármester ezzel kapcsolatban elmondta: egy 25 millió forintos, átfogó bővítési-rekonstrukciós terven dolgozik a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. A 86-os bevezető szakasza közvilágításának megoldását kezdeményezte a városvezető. Abban bízik, hogy ez jövőre megvalósul. A VÜF jövő évi üzleti tervének tárgyalásakor Kovács Tamás (MSZP) kezdeményezte, hogy egyeztessenek azokról a helyszínekről, ahol rosszul vagy alulvilágítottak az utcák. Javasolta a közvilágítás időben való bekapcsolását, ahogy a temetők megfelelő megvilágítását is. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az autópálya-felüljárónál sem működnek a lámpatestek, ami balesetveszélyes.



A DK-s képviselő a téli rezsicsökkentés keretében nyújtott tűzifa-támogatás ügyében is felszólalt. 12 ezer forint értékben a gázzal vagy a távhővel fűtőknek már korábban jóváírták a számlából ezt az összeget. Ábrahám Tivadar szerint a fával vagy szénnel fűtők természetbeni támogatásával az önkormányzatok vállára tettek nem kis feladatot. Az említett összegből csupán néhány kosárnyi tűzifa vásárolható és a szállításról is a támogatottnak kell gondoskodnia. Ezért a képviselő azt javasolta, hogy a szállítás költségét vállalja át a helyi önkormányzat a 780 mosonmagyaróvári igénylő számára.



– A tűzifaprogrammal egy állami rendeletet hajtunk végre, ami komoly feladatot rótt ránk. 780 igény futott be, ez alapján 9,3 millió forint érkezett a számlánkra – hangsúlyozta a polgármester. A fűtőanyagot a Városüzemeltető kft. (VÜF) szerzi be, a kitolt határidő szerint maximum jövő év decemberéig. Árvay István szerint többmilliós költséggel járna minden helyszínre kivinni a tüzelőt, amit egyébként majd a VÜF-nél lehet átvenni. Aki ezt nem tudja megoldani, az kérvényezheti a kiszállítást.



Ahogy a novemberi, úgy a mostani képviselő-testületi ülésen is a Gyöngyös-lakótelepiek ügyére kereste a megoldást Szabó Miklós (MPKE). Egy kétszer harminckét lakásos társasház épül itt. A korábbi lakók legfőbb aggodalma a megnövekedő forgalom. A képviselő egy hármas egyeztetést kezdeményezett a terület tulajdonosával, a beruházóval és a polgármesterrel. Erre Árvay István azt válaszolta, az egyeztetéseket ő már megkezdte és a közúti kapcsolat megoldásán dolgoznak.