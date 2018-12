Ötvenmillióból korszerűsítettek

A helyi bölcsőde mellett a városháza energetikai korszerűsítésére is sikeresen pályázott Lébény a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra (TOP). Ötvenmilliót fordítottak a munkálatokra állami és uniós támogatással. A megye legifjabb városának polgármesteri hivatalára pedig felkerült a „Városháza" felirat.



– Még 2016 júliusában nyújtottunk be támogatási kérelmet a közös önkormányzati hivatal épületének komplex, energetikai felújítására. A pályázat tavaly augusztusban támogatásban részesült. A részletes műszaki dokumentumok elkészültét követően lezajlott a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás. A vállalkozási szerződést idén májusban írtuk alá. Az építési munkálatokat augusztus végén fejezték be. Ezt követően végezték el az épület energetikai felülvizsgálatát – foglalta össze a történteket Kovács Gábor polgármester.



A beruházással a városvezetés régi terve valósult meg, melynek keretében a külső határoló szerkezetek (homlokzat és nyílászárók) megújultak. Fűtést és világítást korszerűsítettek, valamint napelemes rendszert helyeztek el az épületen. Mindezek eredményeként a korábbi gyenge energetikai besorolás alá tartozó épület közel nulla besorolás alá esik.